Convoca Memo Valencia a gobierno estatal a honrar memoria de Emiliano Zapata

INFOMANIA/ NUEVA ITALIA, MICH./ DOM-10-ABR-2022/ “Invitamos a que el gobernador el estado, Alfredo Ramírez Bedolla, retome los eventos para homenajear la memoria del general Emiliano Zapata, ya que si no lo hace él, lo haremos los priistas y cenecistas el próximo año, porque no puede ser posible que llegue una fecha tan importante para los mexicanos y que no haya ni un solo evento para recordarlo y al general se le honra actuando con sus ideales, no escribiendo su nombre en un papel”, declaró el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Valencia Reyes.

Lo anterior, durante una visita a Nueva Italia de Ruiz, donde el dirigente estatal colocó una ofrenda floral y montó una guardia de honor en el monumento al Caudillo del Sur, quien lideró uno de los movimientos más persistentes de la Revolución Mexicana.

Bajo ese tenor, recordó que Zapata fue asesinado hace 103 años por la traición, el encono, la división y la polarización social que se vivía en la época, lo que deja de manifiesto que a nuestra sociedad le falta unidad y que los actores políticos pongan el ejemplo y honrar su memoria llevando a cabo sus ideales y principios.

“Este lugar fue sede del homenaje nacional al zapatismo y desafortunadamente desde hace muchos años se olvidó la causa zapatista y por esa razón, estamos aquí para dejar constancia de que la revolución que buscamos para nuestro partido y para Michoacán, está presente”, lamentó.

En su momento, la secretaria general del CDE, Xóchitl Gabriela Ruíz González, recalcó que Zapata fue un líder agrario que demostró que las cosas se pueden hacer bien.

Asimismo, el exdirigente de la CNC en el estado, Julián Rodríguez Sesmas relató que el Caudillo del Sur enarboló las banderas de lucha de todos los campesinos del país y aseguró que se equivocaron quienes pensaron que con su muerte física iban a acabar con sus ideales.

“No hemos olvidado su lucha, incluso fue el PRI quien organizó a los campesinos en una sola central, la CNC. Los héroes no son de ningún partido, sino de todos los bien nacidos que buscan el bienestar de la sociedad y el progreso, así que ojalá el señor gobernador encabece un gran homenaje como debe de ser”, señaló.

Finalmente, el actual diputado local y presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Felipe Contreras Correa, habló de la necesidad de contar con líderes agraristas que defiendan la causa, tal y como lo fue Emiliano Zapata, quien dijo, es y será bandera de la lucha social y del campo mexicano y michoacano.