GRINGA, GRINGA: Tianguis de vanidades

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-16-ABR-2022/ Corre y se va con Morena, sí, Ulises valencia se va a Morena, deja al PRDpartido por el cuál fue presidente, regidor, diputado federal suplente, funcionario de la CAPASU…ah pero el PRD perdió su esencia, así debió pensar cuando fue trácala y quedó a deber dinero incluso por propaganda publicitaria, personal, y se gastaba el dinero de los amarillos, ¡caray hay que ser puerco pero no tan trompudo!



Con qué cara los ex perredistas, hoy morenistas, hablan del PRD partido al que pertenecieron y representaron, hoy decir que perdió la esencia es mucho descaro, la esencia la perdió hace mucho y Morena la perderá porqué son los mismos pero con camiseta diferente, pero mismas mañas, misma cara y mismos amigos.



Los perredistas que quedan en la administración municipal, como empleados, hoy son castigados o bien los mandan al rastro a como castigo, menos al cuñao de Nacho Campestre, Yovany Sarabia, lo tienen poniendo gel en las manos.



Denigrar al empelado o trabajador municipal no los hará mejores políticos, en fín, hay quienes en toda su vida no habían pensado estar dentro de un cargo político y locos se vuelven.



Urgen los cambios en el gabinete, por cierto a Lalo Montiel le hacen grilla sus propios compañeros, que el ayudó e invitó a trabajar con él, pero el que es ruin lo será siempre. Es cierto que a Lalo la lona le falta autoridad y planeación, pero también es cierto que ese lugar, la dirección de incomunicación social, le corresponde por derecho.



“De músico poeta y loco” todos tenemos un poco, Lalo es poeta y el aire las compone, pero sí es y debe continuar, así que háganse a un lado, sería muy mala leche de Nacho so lo llegará a despedir o mover a cultura.



“La descortés” se vio mal al pretender, en público, como en el concierto de Lila Downs, que Lalo Montiel metiera al corral a un master en comunicación, no pos no, la señora debe entender que si ella es asesora hay lugares y tiempos de asesorar, si no que se abra a la chin… hay un video donde da órdenes para que le llamen la atención al periodista que solamente andaba ejerciendo su libertad de informar sin obstruir el trabajo de nadie.



Y hablando de descortés, asi anda Omacito #LordMoches con su pistolero mexiquense por un lado, camina con el pecho erugido y su mariconerita bien puesta, ese si es descortés, mejor que vaya y repare las luces inteligentes que puso en el pase Lázaro y para nada sirvieron, más de 12 millones de pesos tirados a la basura, hasta Raúl Morrón prescindió de sus servicios igual que Miguel Paredes y ¿Nacho porqué le aguanta? La pregunta de todos, algo hay…



Pos que no canten victoria porque tanto Omar cómo otros cuantos están en la lista de análisis, así que en los cambios que se avecinan después de semana santa, puede haber sorpresas para los disfuncionarios municipales, inclusive unos del PT cuyos antecedentes -comprobables- ruborizarían de envidia al mismísimo Padre Maciel.



En la administración campista ni para armar un protocolo sirven, Herminio Calentureitor, es el secretario del presidente, no le pasa la agenda comunicación y lleva más de mil 600 personas en lista de espera para recibir audiencia con con Nacho Campestre, pos ay lo van a encontrar pal 2024…



Y mientras Nacho Campestre detiene una construcción en el canal de Santa Bárbara, la síndica buricipal, dice que no puede detener invasiones de áreas verdes a menos que alguna persona denuncie ¿o sea? ¿Para aplicar la ley se requiere denuncia? Grave error, ay tá una pa Pepe Duracell, chéquele, chéquele.



¿Onde queda la tan cantada sororiraridad? “Copelas o cuellos” Ni con la regidora Dana fueron sororidarias y pos ¿cómo? Si el dinero es el que habas, los funcionarios y funcionarias y representante(as) petistas deben mocharse pa gastos de oficina y otros detalles… si no ¡cuello!…¿verdad maestra Lala Ledezma?



Nacho Campestre debe revisar desde el protocolo de su administración, como que hacerle desaire a la artesana Emilia, en el corte de listos de la inauguración del Tianguis, todas querían salir en la foto a Gaby Cázares casi la tumban y Emilia se fue atrás igual que Gaby Molina, hay jerarquías, que no la chinguen.



No dan Una, como que la síndica en silla de segunda fila, no pues, así no son las cosas Emilia debió estar en primera fila y al centro, junto con Nacho Campestre y las diputadas, pero desde Brenda Fajas, la senadora Blanca Piña, la esposa del presidente y todas peleando primera fila, se ven mal.



De códigos de vestimenta mejor ni hablar si a los actos cívicos acuden con mininagua, pantalones coloridos y vestidos floreaos, pos que decir, al tianguis, quieren lucir bien pero se resbalan, ay ta les falta conocer un poco el código de vestimenta, que bueno que nos toca ver desde gayola…



Pero cómo van a trabajar bien si ni siquiera quienes organizan saben hacer las cosas bien, y pos no han contratado a nadie quien les pueda cuidar es partecita tan importantes, pos ya llevan ocho meses de gobierno y ni siquiera con los medios han logrado aterrizar acuerdos, será que la cita les tocará para el 2024 ¿ya paque?



Pos allá ellos porque pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIENCIA.