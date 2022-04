Secretaría de finanzas actúa de manera abusiva: Pasalagua

Dientes de feroz león y funcionamiento de tortuga

Cobran multas de servicios extemporáneos y han tenido ventanilla cerrada

Los transportistas deben trabajar con documentación vigente

La CRT a favor de la seguridad de las mujeres



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MIE-20-ABR-2022/ Desde el pasado mes de febrero la Secretaría de Finanzas cerró ventanilla para la expedición de licencias particulares y de servicio público en tanto, la Dirección de Transportes se declaró incapaz en la entrega de nuevas placas y tarjetas de circulación, no obstante, están cobrando multas por servicios extemporáneos afectando el bolsillo de ciudadanos en general, así como a los transportistas que ocupan contar con su documentación vigente.

Así lo dio a conocer el dirigente de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua quien consideró que la Secretaría de Finanzas del gobierno del estado, “tiene dientes de feroz león y funcionamiento de tortuga.., abusan del pueblo”, dijo.

El líder transportista denunció que a los trabajadores del volante que van a renovar su licencia, les cobran una multa por realizar el trámite de manera extemporánea, “es un abuso que los transportistas no vamos a permitir porque la voracidad en la recaudación no va de la mano con un servicio eficiente y eso, eso afecta a la sociedad; lejos de ser facilitadores, nos ponen zancadilla para que tropecemos y seguir exprimiendo nuestros bolsillos”, apuntó Martínez Pasalagua.

Y explicó al respecto, que en el caso de los transportistas, no pueden trabajar con licencias vencidas, porque no se pagarían los seguros o daños que se pudieran generar en algún incidente pero sobre todo, afectan a los usuarios porque en este sentido, no se haría efectivo el seguro del viajero.

En reunión con los coordinadores transportistas, acordaron que se tomarán medidas emergentes para que se solucione esta situación, de inicio demandando a la autoridad correspondiente que tome cartas en el asunto de lo contrario, implementarán otro tipo de acciones.

Asimismo, y respecto a la estrategia que el gobierno del estado pretende implementar en el servicio público de transporte para la seguridad de las mujeres, Martínez Pasalagua sostuvo que la CRT, está de acuerdo más aún, cuando desde hace algunos años implementó sus propios protocolos al respecto con medidas tecnológicas y cámaras de rastreo.

Por ello, y para creer en la buena voluntad de la autoridad estatal, deberán empezar el ejercicio de su estrategia, “dejando de sangrar al transportista con multas de una extemporaneidad provocada por ellos mismos”, acotó.