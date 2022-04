GRINGA, GRINGA: El redentor no resucitó, Judas lo ahorcó

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-21-ABR-2022/ Ingobernabilidad? Unos dicen que sí y otros que también, quién sabe, lo cierto que no hay equipo de trabajo y cada quien anda por su lado, ya haciendo grupos pal 24 se sienten taaan chingones que hasta planean su candidatura.



El Ché Prieto incluso amenaza a gente que no respalda su idea de ser el futuro legislador local por Uruapan Sur.



Si sudar ni acongojarse esa diputación puede ser para la síndica municipal que viene despertando el interés de varios para que encabece dicho proyecto. Magda tiene sabe que escoger: PT, Morena, PRD y a otros más les llena el ojo.



A ver si ahorita a ocho meses de gobierno ya están cansados, y hasta abandonan el trabajo para irse de vacaciones, sin ir tan lejos parques y jardines, su jefe esta cansado y estresado por lo tanto se fue de vacaciones “Miguelin Sánchez” ¿Ontá? pos cansado y de vaca…¡Si su padre lo viera.. qué chinga le pusiera! Pidió cinco días pero se tomó quince. ¡Se despachó con la pozolera, como tecleaba su padre en sus artículos periodísticos!



Otros disfuncionarios en lugar de estar en su oficina despachan en sedes alternas como en el taller mecánico, pobrecita de la directora pos no sabe hacer nada y le tiene que orientar, no es por otra cosa ¡conste!, ni porque ande de coqueto, es un funcionario solidario que abandona su responsabilidad para ayudarle.



Bueno si no por algo se andaba pirateando el POA de la administración de Caldo Mehacias lo único que encontró en la computadora y pos copy pega, caray.



Y ontán los Programas Operativos anuales (POA), de cada dirección, caray si no es lo mesmo estar en el Facebook publicando fotos que ponerse a trabajar, parece que ahí es donde la burra torció la cola, no saben trabajar un pos, pos a la órden, bara bara.



Bueno al menos si van a poder presentar a des tiempo, claro, un evento protocolario para presentar el Plan Municipal de Desarrollo (PMD), que desde enero debieron hacer dicha actividad, pero más vale tarde que nunca, ay que ver acciones no vaya a salir con un chorizo complejo.



Se percibe una crisis de ingobernabilidad ¿Por qué se considera ingobernabilidad, según Habermas, se presenta cuando hay una crisis de gestión administrativa y de apoyo político de los ciudadanos a las autoridades.



Varios secretarios,con ocho meses de trabajo en lugar de que estén atentos haciendo bien su trabajo está armando equipos para que apoyen sus candidaturas, rumbo al 2024.



Sin irnos tan lejos ay ta Abraham Negro, queriendo poner a disposición funcionarios que no vayan en su equipo para conseguir la diputación por el distrito sur, jajaja si para ser precandidato le cuelga y no lo que están pensando eso no, para ser candidato pos si, le falta, eso que si piensan, harta chamba política…social y mediática -de a deveras no con maiceados-



¡No entienden que si no trabajan se van a repartir cacahuates? Pos así de sencillo Nacho Campestre por muchas encuestas que paguen para decir que es uno de los mejores ni su equipo le cree, ya no.



Nacho es un buen presidente, nadie le quita la buena fe, pero el que de tontos se rodea, es muy complicado sacar las cosas adelante, vale más tener un enemigo inteligente que un amigo tonto.



Y ¿qué decir de la ahijada? En fomento económico “para no arriesgar que no pasen los proyectos mejor no los presentan” ¿qué pasó con los microcréditos y créditos a la palabra? Se perdieron porque no entregaron proyectos, por mucho asesor le pongan a la secretaria pos el que es buey hasta la coyunda lame.



Pos asi nos podemos ir recorriendo todas las secretarias y direcciones, ya son 18 secretarías y 4 descentralizados y 40 direcciones más menos, así que es un aparato de gobierno caro económicamente hablando y solo deben entender que no hay 62 espacios para diputados ¡no alucinen carajo! Trabajen huevones… mejor Trabajen flojos o paspucios… porque de la otra manera se creen mucho con so de que nada entiende y son albureros, mejor Asi.



Bueno pos los regiburros no quieren entender, no trabajan, hay unos que ni la oficina conocen ¿Quién será? Hay otros que están al pendiente de su chamba ya veremos la cámara escondida, porque eso de trabajar con reloj de tortuga no les va a funcionar.



Ay ta Xavier Espinoso el chico del apartamento cinco-doce, cuando se imaginó que andaría de cargador, asi andaba atrás de Tatiana C, la amiga del presi. Acostumbrado a estar sentado en su recámara se fatigó de cargar unos posters y de la larga caminata de Casa de Cultura, Huatápera, Casa Alterna a Museo Fábrica de San Pedro.



Ahora resulta que para armar un catálogo de productos artesanales del municipio necesita contratar servicios externos, no que muy chingón que le atore, que demuestres que sabe queremos ver…y ojalá nos calle la boca con resultados.



Y Lalito Montesco prefiere entregar su cabeza para defender a su Dulcinea, que es buena poetisa pero que poetisa le pone a la Cultura en Uruapan con pésimo trabajo en el Festival de Velas, Festival Navideño, vicios en la designación de jurados para concursos como el del cartel de la Feria del Libro, etc. Etc.



Aunque con justa razón debemos advertir que a Don Lalo le pusieron un cuatrote, El buen Hermaine Loyola invitó a los reporteros de su proyecto -Ojo colegas porque deja entrever que los tiene plegados a su servicio- y al resto de la prensa omitió invitarlos bajo el argumento que era un acto privado.



¿Privado? Mire don Herminio, PRIVADO ni en la recámara de la casa del estudiante donde son legendarias sus correrías. Emilio Lozoya quiso enjuiciar a la comunicadora que publicó las fotos de su cena en un restaurant chino. Si es un sitio público y usted es una figura pública… ¡Ni madres de acto privado!



Pos en la presi hay cosas que no se dicen pero son evidentes, hay un pleito entre mujeres, como siempre se habían tardado, la una, la otra y la cornuda, pero asi son las cosas y diría mi abuela el hombre es hombre, no pos cuánta profundidad en la palabra



y pos GRINGA, GRINGA LA QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

FE DE RATAS,- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIERN PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA