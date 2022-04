A cuidar de nuestra niñez para que no sea carne de cañón de las mafias, urgió Marko Cortés

• Encabezó la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PAN y la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

• Usan a los niños como halcones o para las ejecuciones; los matan, los acribillan y los hacen sufrir.

• Hay que cuidar a nuestras niñas y niños, darles la oportunidad de que tengan un presente y un futuro, donde su arranque sea más parejo y que no haya desigualdades

• Si no apostamos a invertir recursos públicos en las niñas y en los niños no estamos haciendo el verdadero cambio: Cecilia Patrón Laviada

• El Informe condena que las autoridades del Estado mexicano en mitad de la pandemia se olvidaron de garantizar el fundamental derecho humano a la salud de los niños, niñas y adolescentes que requieren atención en diversas patologías y enfermedades, en especial aquellos que son pacientes con cáncer.

Ciudad de México a 26 de abril de 2022.- Acción Nacional promoverá políticas públicas amplias que cuiden a nuestras niñas, niños y adolescentes y que no sean carne de cañón de las mafias de México, afirmó su dirigente Marko Cortés Mendoza, durante la reunión de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional con la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, (REDIM), Tania Ramírez Hernández.

En el encuentro organizado por el Secretario Nacional de Promoción y Defensa de los Derecho Humanos, Omar Miranda Romero, el líder nacional panista dijo que las cosas en el país no están bien en muchos frentes, pero el más vulnerable son los no nacidos, porque esos no se pueden ni defender, y enseguida son las niñas, los niños y los adolescentes.

“Hay que cuidar a nuestras niñas y a nuestros niños, darles la oportunidad de que tengan un presente y un futuro, donde su arranque sea más parejo, que no haya desigualdades”, apuntó.

Al conocer el diagnóstico que hizo la REDIM, Cortés Mendoza consideró preocupante que los adolescentes sean carne de cañón de los grupos delictivos, porque “son ellos los que están en el frente de batalla, a los que matan, los acribillan, los hacen sufrir a los que usan como halcones; son a los que usan para las ejecuciones”, precisó.

Para los grupos delictivos son desechables, simplemente usan a unos y cuando necesitan más van por más, pero sumado a todo lo anterior, las mafias también envenenan a los niños, niñas y adolescentes, son ellos los que más terminan sufriendo junto con sus familias porque los pierden en las drogas.

Mencionó que no podemos aceptar que con el ascenso de los feminicidios los niños crezcan con el odio de saber que su madre fue asesinada o violada y como eso, son muchas las vertientes que se deben atender, cuidando el interés superior de la niñez.

Indicó que Acción Nacional está comprometido con el futuro de la niñez mexicana y la fortaleza que nos hace distintos, distinguibles de las otras opciones políticas y son nuestros gobiernos que son bien evaluados por la gente, que no son perfectos, pero por mucho son mejores que los otros modelos de gobierno que hay.

“En Acción Nacional también creemos en el desarrollo sustentable, aprovechar los recursos naturales, pero garantizándoles también mejores condiciones en lo posible de medio ambiente que lo que nosotros recibimos en las próximas generaciones, nuestros niños”, enfatizo.

Por su parte, la Secretaria General del PAN, la diputada Cecilia Patrón Laviada, aseguró que se debe realizar una política transversal para proteger a las niñas y a los niños.

“Mucho se habla de la transformación del país y en estos momentos más que nunca, pero no se ha entendido que la transformación del país viene de la mano de las niñas y los niños, si no apostamos a políticas públicas y si no apostamos a invertir recursos públicos en las niñas y en los niños no estamos haciendo el verdadero cambio”, resumió.