Fuerte Incendio forestal azota localidades del Sur de Uruapan

Uruapan, Mich., a 29 de abril del 2021.- Fuerte incendio forestal azota al Ejido de San Francisco Uruapan, en las localidades del Ucas y el Carrizalillo, ubicados en la zona Sur del municipio de Uruapan.

En el lugar Brigadistas de La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en coordinación con la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (COFOM) se encuentran combatiendo el incendio forestal.

Ante la densa capa de humo que genera este incendio, Protección Civil Municipal emite las siguientes recomendaciones:

* Mantener Puertas y ventanas cerradas.

* NO hacer actividades físicas en el exterior.

* Activar ventiladores en el interior de las habitaciones.

* Uso de cubre bocas.

* Lubricar ojos.

* Consumir agua.

* Consumir vitamina C.

* Tener mayor cuidado con ancianos, niños, bebés, asmáticos enfermos con EPOC, Enfisema pulmonar, COVID 19.

Malestares que se pueden llegar a tener:

Dolor de cabeza., irritación de garganta y ojos, tos, mareo, ganas de vomitar, debilidad y sueño.

Si los malestares no son soportables, acudir al médico.