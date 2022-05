El PAN impulsará en los congresos locales la Ley General de Movilidad para cuidar la vida de las personas y al medio ambiente: Marko Cortés

• Es el partido que realmente está comprometido con el desarrollo sustentable, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales y la generación de energías limpias y renovables.

• Exigimos castigo y responsables de la tragedia de la Línea 12 del Metro; el presidente protege a Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Mario Delgado.

• La Ley General de Movilidad va de la mano con la agenda 20/30 de la ONU y por eso es muy importante que todos los estados tengan una legislación homologada: Enrique Vargas del Villar,

Ciudad de México, a 3 de mayo de 2022.- En congruencia con su compromiso histórico con el desarrollo sustentable, Acción Nacional impulsará desde los Congresos locales la Ley General de Movilidad en los estados que no la tienen, con el fin de cuidar la vida de las personas y al medio ambiente, anunció el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

“Acción Nacional es el instituto político que realmente está comprometido con el desarrollo sustentable, con el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, comprometido con la generación de energías limpias y renovables”, precisó.

En rueda de prensa, acompañado por la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada, diputados federales y locales, y representantes de la sociedad civil, destacó que una prueba de este compromiso es el reto que lanzó el PAN al presidente y a Morena para que acepten destinar en el Presupuesto de Egresos 2023 recursos al programa “Soberanía energética a casas habitación”, para generar energía limpia y para que la gente no pague nada o pague mucho menos en su recibo de luz.

Cortés Mendoza instruyó a los coordinadores parlamentarios del PAN en los 32 estados del país para que impulsen la Ley General de Movilidad, porque de lo que trata es las buenas prácticas del cuidado del medio ambiente y de movilidad sustentable sea llevado a todos los rincones del país.

Por otra parte, al cumplirse un año de la tragedia de la Línea 12 del Metro en la que murieron 26 personas y 100 más resultaron heridas, el presidente de Acción Nacional exigió a las autoridades:

“Hoy el presidente se ha convertido en quien encubre a todos aquellos cercanos que hacen las cosas mal en el país, no hay uno solo sancionado por este motivo, no existe y ya pasó un año y, como vemos, no va a haber, tristemente, en vez de hacer que paguen por haber hecho mal la Línea 12 del Metro, Marcelo Ebrard más bien es impulsado como una de sus corcholatas presidenciales”, subrayó.

Dijo que el gobierno no hizo nada para castigar a los responsables de la tragedia, entre los que también están Claudia Sheinbaum por omisión y Mario Delgado por financiar la obra mal hecha.

La secretaria general, Cecilia Patrón, celebró la aprobación de esta ley general y también externó que las leyes que impulsa Acción Nacional tienen una visión humanista, donde ponen al centro de la decisión pública a los hombres y mujeres.

Por su parte, el coordinador de los diputados locales, Enrique Vargas del Villar, dijo que la Ley General de Movilidad va de la mano con la agenda 20/30 de la ONU y por eso es muy importante que todos los estados tengan una legislación homologada.

Señaló que en los próximos 180 días se va a presentar y dictaminar dicha ley en los Congresos locales.

A su vez, la diputada federal Rocío Reza, detalló que la Ley General de Movilidad es una legislación de avanzada, que está enfocada a las personas, por lo que los legisladores y gobiernos panistas la van a impulsar para que la gente pueda vivir en armonía y evitar que 44 personas pierdan la vida al día por accidentes viales.

En representación de 70 organizaciones de sociedad civil, Alejandra Leal destacó la importancia de Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, ya que en el país fallecen 16 mil personas al año, esto es 44 personas al día, por la falta de seguridad vial.

En su turno, el diputado Gabriel Quadri, aseguró que por la irresponsabilidad del actual gobierno en México no hay una política urbana adecuada, porque en lugar de generarla, la Sedatu se dedica a hacer estadios de béisbol.