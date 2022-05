Gobierno de Uruapan invita a resellar licencias municipales

Uruapan, Mich., a 3 de mayo de 2022.- El gobierno municipal, a través de la Secretaría de Fomento Económico, dio a conocer que en los meses de enero, febrero y marzo, el resello de licencias municipales correspondientes a 2022 no aplicó ningún recargo, según la Ley de Ingresos; pero a partir de mayo, el no pago de resello genera una revisión y, en caso de no contar con el mismo, se puede hacer acreedor a una multa o recargo.

Así lo señaló Marlene Rodríguez Lino, secretaria de Fomento Económico, quien adelantó que es buen momento para los contribuyentes de acerquen a la dirección de Licencias Municipales a cumplir con su resello correspondiente, a fin de evitar molestias o, en su caso, el cese de operaciones del negocio.

Es por ello que invitó a los contribuyentes a consultar en dicha dependencia su situación particular y conocer las opciones que la ley otorga; en un horario de 8:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes, en el edificio La Fuente, ubicado en avenida Chiapas 93, interior 132, colonia Ramón Farías.