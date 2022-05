GRINGA, GRINGA: Austeridad y selectividad con la prensa

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MAR-03-MAY-2022/ “No hay fecha que no se cumpla ni enfermo que padezca” llegó la hora de darle las gracias a los ineptos y a los corruptos, en la administración, hay un grupito de personas dedicadas a hacer quedar mal al preciso, así de sencillo ¿quién les paga?



Con quién no han podido y parece que no podrá es con Omarcito Obras, hay quienes dicen que ni al preciso le obedece ¡válgame el señor! y para saber los porqués no es complicado imaginar pero es mejor ignorar.



Total pos el susodicho OGT( si, se apellida Giménez) trae dos mujeres a su lado, como Pancho el Villano, son sus cómplices y guarda espaldas, lo malo es que no traen información cuando se les solicita, no pos no, la libertad de expresión ha muerto.



Al que se manifieste le puede pasar lo que a Huguito con la “No primera dama” le arrancará la cartulina hasta lastimarle la mano, igual de “elegante la Gutiérrez Müller”.



Huguito se ha manifestado desde hace 5 años, frente a la presidencia llueva o truene desde antes d las ocho de la mañana puntualmente y en algunas actividades públicas, un guarura de Manri le quitó su cartulina y Vicko Mnrico se disculpó, ahora fue la honoraria y no se disculpó, grave atentado contra la libertad de expresión, cuándo Silvano le quito la cartulina a un manifestante, en Aguililla, le llovieron críticas de los Morenos, por intolerante, ahora ¿no pasó nada?



Los disfuncionarios burricipales andan estresaos, porque sientes pasos, tienen razón si la despedida fuera por ineptitud se queda sin secretario no directores nacho Campestre, lo bueno es que los regidores son por elección si no serían los primeros en recoger sus cosas, caray, siempre nos va pior…



Siguiendo en lo nuestro, ya renombraron a Cabrera ahora es el abogado pierde juicios, le falto actualización, es experto pero en perder, es encargado del jurídico del ayuntamiento y sirve pa tres cosas, pa nada pa nada y pa nada.



Delega todo en el que se cree inamovible, porque ayudo a Nacho eso presume, Checo Armando Ochoa, dice que ayudó tanto a a Nacho campestre que no lo pueden correr ¡Ey! Que se atenga al santo y no le rece, ya dijo el preciso, “quién no de resultados “simplemente se va” ojala les envié el preciso o contraloría una investigación para ver cómo hacen las actas y los escritos y ver cuántos juicios han perdido…



“De lo que presumes careces”, compromiso de Nacho fue que en esta administración no habría parientes, ¡ey!, hasta el yerno tiene chamba, ahijados yernos y parientes pobres, están dentro de la administración, es correcto cada quien ayuda a quien quiere pero ¿pa qué presumir lo contrario?



Hay muchos que dicen que hacen como, el panista Martín Velarde es asesor, de onde pues tanta porquería tarde a temprano salen a relucir las traiciones, hay panistas que se tallan las manos, como Julio Milloneda que está en sindicatura, pidiendo revisión de los terrenos del Milagro que no están escriturados, porque quiere uno, no pos no…piensa que Magdis es corrupta, ahí si le falló.



Mejor que le recuerden a la primera dama que en campaña se comprometió llevar víveres hasta el lugar del siniestro, en caso de incendios forestales, no es lo mismo ver que hacer, bueno está aprendiendo, pero lo que le sale bien es arrebatar cartulinas, eso sí.



Al menos no se fotografió comiendo tortas con los brigadistas, todo está bien, tanto pinche asesor del presi y que no pudieron decir que los brigadistas no pueden ni deben comer tortas a la hora de combate de incendios, parece que no.



Pos en la polaca las cosas andan pior arrancó el Frente con un gran pleito entre Uriel López que llega pidiendo espacios y sintiéndose diputado, aun no tiene la vaca y ya quiere la leche, el señor no tiene vergüenza, pero la vida se lo cobrará, arrancan con el pie izquierdo uniendo partidos políticos,, asociaciones y sindicatos, todo apunta que a si no darán mucho, ay que ver por el que mal empieza mal acaba y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



Fe de ratas.- ESTE TEXTO ES PURA FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.