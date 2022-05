Armando Salgado imparte taller de poesía como parte de la FILU

– Estos talleres fortalecen los procesos artísticos de los lectores

Uruapan, Mich., a 7 de mayo de 2022.- Para fortalecer los procesos artísticos de las y los lectores, así como de las personas que tienen interés por escribir, el poeta Armando Salgado impartió en esta ciudad un taller de poesía, como parte del programa que la Secretaría de Turismo y Cultura impulsa en la Feria Internacional del Libro de Uruapan.

Los asistentes al taller analizaron distintas maneras de hacer poesía a través de autores como Elisa Díaz, Gerardo Denis, Ricardo Castillo y Fabio Morábito. Para el tallerista es importante que la FILU mantenga actividades paralelas, “porque fortalece los procesos artísticos de las y los lectores, además de que nos acerca a otros escritores”.

El autor de “Relámpago molido” opinó que este tipo de eventos inciden directamente en la transformación hacia una sociedad menos violenta, porque “en la toma de decisiones, la literatura y el arte nos permiten revalorar nuestra memoria histórica como seres humanos y donde hay análisis hay crítica”.

Cuestionado sobre la importancia de este tipo de talleres, el poeta opinó que en estos espacios no sólo se forjan las y los futuros escritores, sino personas que puedan fomentar espacios para la sensibilización y el acercamiento a las artes y la literatura. “Estas acciones no cambian el mundo, pero influye en la toma de decisiones”, añadió.

Finalmente, destacó la gran tradición poética de Uruapan, por lo que dijo es una experiencia gratificante el “devolverle a mi ciudad lo que por años me otorgó en distintas actividades culturales”. Por ello, se pronunció porque no dejen de existir “porque hay jóvenes que se dedicarán al arte y aportarán a la ciudad desde sus disciplinas”.