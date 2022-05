¡El PRD, de pie, más vigente que siempre!

No nos van amedrentar, seguiremos alzando la voz: Octavio Ocampo

Pide ex gobernador Silvano Aureoles a familia perredista reorganizarse rumbo al 2024

En el 2024 vamos a recuperar a nuestro México: Jesús Zambrano

El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, Senador Antonio García y diputada federal, Edna Díaz, exhortan a defender la democracia



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-08-MAY-2022/ En un ambiente de fiesta y júbilo, la familia perredista se congregó este día en la explanada del obelisco al General Lázaro Cárdenas del Río, para celebrar el 33 aniversario de la Fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en donde quedó de manifiesto que ¡estamos de pie!



En el encuentro partidista “33 años, Semilla de la Democracia”, se contó con la presencia del Presidente estatal del PRD, Octavio Ocampo Córdova; el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva; el Senador, Antonio García Conejo; la diputada federal, Edna Díaz Acevedo; el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar; el coordinador de la Fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, Víctor Manuel Manríquez, representantes populares del PRD, liderazgos nacionales y estatales, militantes y simpatizantes.



Octavio Ocampo Córdova, dio la bienvenida a la familia perredista de todas las regiones del estado desde la Sierra- Costa, la Meseta Purépecha, Morelia, Tarímbaro, el Bajío, y agradeció de manera especial a las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), así como a los representantes populares por el gran apoyo que siempre brindan al PRD.



Rememoró aquella lucha que iniciaron grandes hombres y mujeres hace 33 años en la búsqueda de un México justo, y que se cristalizó en un país democrático y de libertades.



“Hoy representamos a la auténtica izquierda socialdemócrata y progresista de este país, somos el partido que ha generado la justicia social, que se reconocieran y respetaran los derechos humanos, hemos ido a la vanguardia de la agenda de género, la igualdad, y nadie podrá borrar de un plumazo los logros históricos del PRD”, afirmó.



Aquí, desde la cuna del perredismo, Octavio Ocampo arengó: “Desde aquí les decimos que hay PRD para rato, que estamos de pie, que no nos vamos a dejar amedrentar y que vamos a seguir alzando la voz”.



Y con motivo de esta conmemoración, el fundador del PRD y ex gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, mandó un mensaje a la familia perredista, con el llamado a reorganizarse de frente al 2024.



“Saben que de corazón y espíritu estoy siempre con ustedes”, expresó Aureoles Conejo quien alentó a la militancia al señalar que “pronto estaremos juntos, reencontrándonos en nuestra tierra”.



Aureoles Conejo, afirmó: Michoacán y México nos necesita hoy más que nunca, es indispensable la fuerza de la verdadera izquierda, democrática y progresista.



“Les quiero pedir que nos mantengamos unidos, que como aquel mayo de 1989, nos reorganicemos y consolidemos como una oposición que defiende libertades y democracia, que señala abusos y omisiones; renovemos ese orgullo perredista de cara al futuro, consolidemos nuestra militancia con miras al 2024 para lograr el Michoacán que soñamos y el México que anhelamos”, exhortó Aureoles Conejo.



*No tenemos miedo, no nos van a detener: Jesús Zambrano*



El Presidente Nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, sostuvo que estamos ante el riesgo del retroceso a los viejos tiempos del autoritarismo, de caer en una dictadura.



“Quien habiendo llegado con ropajes democráticos a la Presidencia de la República, ha enloquecido y ahora tiene sueños de dictador, queriéndose convertir en un Victoriano Huerta al querer asesinar la democracia y los triunfos que hemos logrado”, acotó Zambrano .

El líder nacional del PRD, aseguró que en Michoacán persiste un gobierno de pacotilla e ilegítimo, incapaz de resolver los graves problemas del estado.



“Que sepan que no nos van a echar para atrás, que no tenemos miedo, hoy estamos en todo el país reorganizándonos con miras al 2024 para recomponer el estado de Michoacán y desde luego para que en el 2024 recuperemos y rescatemos a México”, advirtió Zambrano.

Oradores como el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el Senador Antonio García Conejo y la diputada federal

Edna Díaz Acevedo, se pronunciaron en defensa de la democracia que ha costado mucho construir.



La diputada federal Edna Díaz Acevedo, dijo: “No nos van a intimidar, no nos van a callar, no nos van a doblar; somos y seguiremos siendo la resistencia democrática, hasta que aprendan, estos señores, que en este país se debe respetar la división de poderes, la pluralidad de pensamiento, el derecho a ejercer voto en libertad y hasta que aprendan que la patria no es de un solo hombre, y menos un caudillo y menos un caudillo que sigue demostrando que es un cobarde y mentiroso”.

“Hace 33 años nace este partido, el Partido de la Revolución Democrática, y su nombre dice una de las luchas que hoy después de 33 años no ha terminado, la defensa de la democracia en nuestro país”, reflexionó Alfonso Martínez, quien recordó aquella época cuando el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier, ya diseñaban estrategias para defender la democracia.



El Senador Antonio García Conejo, afirmó: “Quiero un PRD fraterno, solidario, que defienda con todo lo que con mucho sacrificio nos heredaron, un PRD que defienda a las instituciones, a los órganos electorales y que abra las puertas a las mujeres y jóvenes”.

Mientras corra sangre por las venas por cada uno de nosotros y lata nuestro corazón vamos a dar la batalla. ¡Vamos a dar la batalla por Michoacán!