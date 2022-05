Regidor Chuela atestigua examen de 130 pequeños taekwondoínes

EL/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-07-MAY-2022/ El regidor de deporte y juventud de Uruapan Antonio Chuela, acudió este sábado a presenciar el examen de más de 130 alumnos de la escuela Haran Tae Kwon Do de Uruapan, donde recordó su niñez como estudiante de esta institución y ahora como padre de un estudiante de la misma disciplina.



Bajo la supervisión del profesor y director de esta escuela J. Jesús Álvarez Silva, octavo dan de esta disciplina y con 45 años de experiencia formando artemarcialistas de calidad, entre los que se puede mencionar a la campeona olímpica Edna Díaz Acevedo y Guillermo Pérez Sandoval medallista de oro en los juegos olímpicos de Beijing 2008.



La maestra Bernardette Velásquez Luna, presente en estos 2 dias de examen como sinodal, tiene entre sus logros deportivos se enumeran primeros lugares y medallas de oro de distintas competiciones como lo son la Medalla de bronce en el campeonato mundial juvenil en china taipei, medalla de oro en US Open de Tampa Florida.



Asimismo, en formas, medalla de oro en Inglaterra (torneo de invitación) medalla de oro en Cuba en torneo por equipos ( torneo de invitación ) medalla de bronce por equipos en Corea, Medalla de oro en nacionales de Moo Duk Kwan, además de ser sexto dan de esta disciplina y maestra del club Olimpia de Tae Kwon Do.



Es así que durante estos 2 dias se pudo constatar la enorme calidad en Tae Kwon Do que sigue habiendo en Uruapan y la región,fruto del esfuerzo de quienes se dedican a este arte marcial, así como también a los excelentes formadores de deportistas como son el profesor Jesús Álvarez y la profesora Bernardette.



Toño Chuela agradeció a los instructores por ser ejemplo de dedicación y disciplina que transmiten a sus alumnos y con esta actividad contribuyen a forjar grandes personas para bien de la sociedad.



A los pequeños, el regidor les motivó a continuar con la práctica del deporte para tener mejor salud, hábitos saludables y una actitud de fuerza ante las adversidades y firmeza para tomar decisiones.