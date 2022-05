PCM emite recomendaciones por contingencia ambiental

Uruapan, Mich., a 9 de mayo del 2022.- Ante la concentración de humo generada por los incendios forestales registrados en los últimos días en la ciudad de Uruapan y en diferentes municipios de los alrededores, el Gobierno del Bien, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones en la salud de las personas por la contingencia ambiental.

Alberto Barragán Farías, coordinador de protección civil municipal, mencionó que las medidas de prevención consisten en mantener puertas y ventanas cerradas, no hacer actividades físicas en el exterior, activar ventiladores en el interior de las habitaciones, uso de cubrebocas, lubricar ojos, consumir agua, consumir vitamina C, tener mayor cuidado con ancianos, niños, bebés, asmáticos enfermos con EPOC, enfisema pulmonar o Covid-19.

Señaló que los malestares que se pueden llegar a tener por la presencia del humo son dolor de cabeza, irritación de garganta y ojos, mareos, vómito, debilidad, sueño o cansancio excesivo. Recomendó acudir al medicó para una mejor valoración, en caso de que los malestares se agraven o no sean soportables.