Adeudos de Infonavit, serán en pesos, ya no en salarios

+ Entregan 17 escrituras que estaban hipotecadas.

MORELIA, Michoacán, 12 de mayo de 2022.- En el marco del 50 aniversario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la delegación regional Michoacán, inició el programa, “Entrega de Escrituras por Cancelación de Hipoteca y Entrega de Convenios de Cobranza Social”, que fue encabezado por el delegado de dicho instituto, Sergio Adem Argueta, al cual, podrán acceder los más de 70 mil 200 trabajadores que cuentan con algún crédito.

El programa consiste en convertir el crédito de Infonavit, en números reales, es decir, en pesos, y no en salarios mínimos, con ello, tendrán la seguridad de que no subirá cada año el adeudo, la deuda no crece, y el trabajador conoce su deuda a pagar hasta el final, sin cambio alguno.

En ello consiste el programa de convenios de cobranza social, al cual podrán acceder los trabajadores, ingresando a la página web del Infonavit.

En la misma ceremonia, se entregaron también, 17 escrituras, a igual número de trabajadores, a quienes se les canceló la hipoteca que mantenían desde hace varios años, como una forma de que los trabajadores y sus familias, mantengan sus viviendas en sus manos.

Dichas escrituras, fueron certificadas por la Notario Público número 14, Patricia Soledad Servín Maldonado, evento al que también asistieron, Héctor Acosta Rosales, de la delegación del Bienestar; Miguel Ángel Sandoval, de Sedatu; Marco Antonio Aguilera, del Colegio de Notarios de Michoacán y, Roberto Andrade Fernández, del Instituto Michoacano de la Vivienda, entre otros.