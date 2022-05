Organiza PRD Michoacán Conversatorio con las juventudes

Hacer política de joven, no es fácil, pero sí es posible: Octavio Ocampo

Ustedes son el relevo generacional que necesita este país: Verónica Naranjo

Podemos compartir y ejecutar la visión del hoy: liderazgos juveniles



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-13-MAY-2022/ Para dar continuidad a las actividades por el 33 Aniversario de la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) realizó el Conversatorio con Jóvenes.

En el panel que fue moderado por Juan Antonio González, se contó con la participación de: Daniela Castro Vega, militante juvenil del PRD, José Darío Calderón Gutiérrez, consejero técnico de la universidad Michoacana, Isaac Pérez Vallejo, líder territorial de zona oriente de Morelia.



Asimismo, Paulina Aguilar Montaño, regidora de Pátzcuaro, Edwin Montaño Medina, Comisionado y referente de jóvenes en Zinapécuaro, Paola Ireri Aviña García, militante joven del PRD y Nancy Estrada, integrante de las Juventudes de Izquierda.

En su intervención, Verónica Socorro Naranjo Vargas, Secretaria de Agendas de Igualdad de Géneros, Diversidad Sexual, Derechos Humanos, de las Juventudes, Educación, Ciencia y Tecnología del PRD, dio la bienvenida a los jóvenes participantes y les exhortó a seguir trabajando para tener un mejor estado.



“Ustedes son el relevo generacional que ocupa el país, el estado para poder ser un México más desarrollado, competitivo, una sociedad más justa e igualitaria, con perspectiva de género y la visión de las juventudes”, expresó Vero Naranjo.

Por su parte, Karla Lizeth Jacobo López, Secretaria de Juventud, Educación, Ciencia, Tecnología y Agenda Sustentable del PRD nacional, destacó que hablar de juventudes es hablar del presente porque poco más del 40 por ciento de la población en México son jóvenes.

Karla Jacobo hizo referencia a que el PRD fue el primer partido político que tuvo acciones afirmativas para menores de 30 años, lo que ayudó para que en todos los estado del país se tomaran en cuenta.

En su oportunidad, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, dijo que el PRD es un partido joven, al cumplir 33 años de su fundación, que ha mantenido una visión de vanguardia al enarbolar causas que cada día recobran más vigencia.

Ocampo compartió su experiencia de ser hijo de fundadores del PRD y de los logros que se han alcanzado como partido, por lo que, – enfatizó-, “hay que sentirnos orgullosos de estar aquí, y sepan que no es fácil hacer política cuando somos jóvenes, pero sí es posible”.

*Visión de las juventudes*

Durante el conversatorio, se habló del papel que juegan los jóvenes en el contexto actual y algunas de sus propuestas para ampliar su participación, y de la integración de una escuela de cuadros.

“No somos la generación de cristal, somos la generación del cambio, ahora poco a poco nos están tomando en cuenta en espacios públicos y tenemos que aprovechar esas oportunidades”, *Paulina Aguilar Montaño, regidora de Pátzcuaro*

“En Zinapécuaro, la participación de los jóvenes es escasa, no hay una verdadera inclusión, no se deja temas importantes a los jóvenes, pero tenemos que hacer más”, *Edwin Montaño Medina, Comisionado y referente de jóvenes en Zinapécuaro*

“Las actividades que los jóvenes pueden presentar son la visión de hoy, a veces pareciera de que todo ya está hecho y no es así”, *Paola Ireri Aviña García, militante joven del PRD*

“Recae en nosotros mismos el seguir inmersos, a veces nos dan una responsabilidad y no la tomamos como tal, no nos la creemos, y luego por eso ya no nos voltean ver. Debemos creer más en nuestras capacidades”. *Daniela Castro Vega, militante juvenil del PRD*

“Nuestra generación poco a poco va avanzando, antes a los jóvenes les dejaban espacios al final y ahora ya no es así, hoy en día hay jóvenes en cargos estratégicos”, *José Darío Calderón Gutiérrez, consejero técnico de la Universidad Michoacana*

“La política no es siempre para los adultos, hay que pensar en que de verdad los jóvenes podemos, que tenemos ideas diferentes y que ser diferentes no siempre es malo, es innovador, es un cambio”. *Isaac Pérez Vallejo, líder territorial de zona oriente de Morelia*

“Es necesario mantener siempre la visión y aprendizaje de nuestros fundadores del PRD, pero también que el PRD se vaya regenerando, que se integren más jóvenes, necesitamos ir por los apáticos, por los que no son escuchados, por los que están trabajando pero de forma independiente, y empezar por estrategia municipal”, *Nancy Estrada, integrante de las Juventudes de Izquierda* (JIZ).