GRINGA, GRINGA: Uruapan de los besos y los balazos

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-15-MAY-2022/ Sale y se va con la tóxica que anda atrás de un trozo de chorizo y no entiende que aunque le ponga un GPS en los huérfanos al marido, él será infiel, es la naturaleza, hay que decirlo lo voy a decir sí.

Siempre habrá un momento y un lugar, aunque lo traiga de la mano pa onde quiera, solo muestra inseguridad, la vamos a mandar con Gema, la Psicóloga, quien atiende selecta clientela que se nota por el montón de guaruras que resguardan a alguien con personalidad múltiple.



¡Ay caray! Los cantados cambios de gabinetazo nomás no llega, primero que a los cien días del gobierno burricipal, después que en enero, luego que en abril y ahora que hasta que finalice la feria del libro, o no puede o no quiere o le faltan… personas de su confianza.



Urge una persona que le ponga el sello del gobierno y hay que decirlo, lo voy a decir así “Ramoncito, Ramoncito la silla te está esperando” ¡vaya acierto que le daría Nacho a la administración con un verdadero operador político en la secretaria del ayuntamiento

La administración burricipal parece la jungla todos contra todos, los changos cuidan a los que se dicen inteligentes y pos ¿sirve? En ocho meses dejaron de amarse se acabó la luna de miel, sólo duró ocho meses.



Ahora inicia el tiempo de hiel, que bueno que no se van al menos cuatro secretarios, parece que estrenaremos secretaria (o) de cultura ¿será? Es normal que se vayan varios porque no le abonan nada al proyecto y no han entendido que hacer grupitos y olvidarse del proyecto Nacho Campos, los hará perder.



Lalo Montiel tendrá que bajarse del barco porque se queda su invitado de honor Migue Martínez, “El Chaman” tomará su lugar, ya todos lo saben, menos Lalo la lona, su “alcalde” no lo recibe, bueno no hay peor ciego que el que no quiere ver.



En comunicación deben poner orden, tener dos grupos con derecho a decidir a quién se le incluye en la lista de compra de publicidad y a quién no se les paga, aunque ya hayan trabajado el mes, no es serio mucho menos fructífero, los amigos del Chamán por un lado y los de Lalo por el otro, dos listados de pago, son acuerdos turbios de compra de publicidad ¿y La Transparencia? se les caerá el teatrito …



Ya está como los reporteros que abordaron la tribuna el tres de mayo hasta las manos le temblaron, hubo quien confundió, la leche con la magnesia, bueno hasta obra de teatro hubo, otros muy bien.



No si se la gastan los que dicen que hacen crítica, pero ni leer saben, para eso hay que ser, saber ser y saber hacer, no vayan a estar como esta pinche traviesa que no sabe ni teclear menos escribir.



Ha pero sienten que pisan sobre nubes porque hasta eso son tan tan que se la creen, son jóvenes y adultos, inquietos y un presidente con el piquete muy cerca pos ay ta la chingadera.



“Cómo dice la canción el tiempo pasa y no te puedo olvidar” son ocho meses de administración y siguen cómo si fuera campaña.

El presidente no ha logrado aterrizar algunos temas pero son sus propios allegados quien le pone obstáculos, en fin, ojala se dé tiempo para analizar a cada uno de sus cercanos ya solo quedan dos fieles, porque el que da problemas eso no sirve.



Va a estar como Berdolla ahora resulta que no va a combatir a la delincuencia porque mejor al origen, caray, pero si en su gabinetazo tiene a cada tipo que digo tipo tipazo…



Berdolla salió de improvisto, que y Morrón no está contento aún era su candidatura y su gubernatura y solamente recibió una dirección para su hijo y un cargo de tercer a para su… compañera (de lucha).



Estamos en el mes cinco del 2022, o sea falta menos para el 24 y si, tienen rezón amlo sigue con aceptación pero el que viene que no será de Morena también trae lo suyo.



Levántate y anda Lázaro, y ya anda, tejiendo suavecito con la sonrisa que lo caracteriza pero firme, en su pasó por esta ciudad sin tanto aspaviento le fue bien, pero le puede ir mejor.



Pos los morenos locales andan enojados, los verdaderos fundadores, que festejaron a de mayo comunicación por el 3 de mayo, ellos si entienden para que son los medios de comunicación, pero como dicen lamentable la administración que no perite ayuda ni consejos, el tiempo y la vida o cobrarán y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.