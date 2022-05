Potenciar capacidades regionales, condición para un verdadero desarrollo: Gloria Tapia

Fortalecer a las regiones, generará verdaderas perspectivas de desarrollo y crecimiento para la gente que en ellas habitan, en donde la marginación y pobreza permanecen como un flagelo creciente.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-26-MAY-2022/ Potenciar las capacidades de las regiones que conforman el Estado, es condición necesaria para un verdadero desarrollo; subrayó la diputada Gloria Tapia Reyes, presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.



La también vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, recalcó que la generación de políticas públicas para fortalecer a las regiones, generará verdaderas perspectivas de desarrollo y crecimiento para la gente que en ellas habitan, en donde la marginación y pobreza permanecen como un flagelo creciente.

“Son las perspectivas de crecimiento cuando la gente sólo le alcanza para comer, transportarse y tener donde vivir; lamentablemente Michoacán es un estado en donde grandes franjas de población subsisten en la sobrevivencia, de ahí la necesidad de dar un giro a la manera en que se han venido aplicando los recursos públicos”.



La diputada por el Distrito de Zitácuaro lamentó que la descomposición social que priva en la entidad, tiene como origen la pobre posibilidad de desarrollo para miles de familias, las que lejos de poder instruirse y progresar, sólo pueden preocuparse en garantizar su alimentación.

Conforme a los datos del INEGI, recordó que en la entidad son los alimentos y las bebidas no alcohólicas preparadas, el principal gasto de los michoacanos, es decir, la población gasta en lo básico, que es comer.

“Debemos elevar la apuesta por el desarrollo de las regiones, tomando en cuenta sus particularidades, sus fortalezas, de manera que la población que en ellas habita, tengan posibilidades de un desarrollo digno, garantizando al menos la posibilidad de acceso a los satisfactores básicos”.

Gloria Tapia recalcó que la pobreza y marginación no podrán revertirse si las y los michoacanos no cuentan con posibilidades de desarrollo que se reflejen en un incremento de sus ingresos, lo que les permitirá no sólo garantizar alimento, transporte o vivienda, sino también su salud, educación, recreación, y esparcimiento.