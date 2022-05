Consejo indígena bloquea seis carreteras federales

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-27-MAY-2022/ El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, integrado por 65 comunidades originarias, bloqueo el día de hoy 6 carreteras federales en respaldo de los procesos de autonomía de las comunidades de Jarácuaro, Nuevo Zirosto y San Francisco Peribán, así como en defensa del territorio comunal de Zirahuén.



Las carreteras bloqueadas por comuneras y comuneros son

1.- Carretera Cheran-Zamora a la altura de Zopoco.



2.- Carretera Pátzcuaro-Uruapan a la altura de San Juan Tumbio.

3.- Carretera Paracho-Uruapan a la altura de Paracho.



4.- Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas a la altura de Caltzontzin.

5.- Carretera Uruapan-Peribán, a la altura de San Francisco Peribán



6.- Carretera Pátzcuaro-Salvador Escalante en Pátzcuaro.



Los puntos pliego petitorio que demandan a través de un comunicado oficial son

1.- Al Gobierno de Michoacán, le demandamos respeto a la autonomía, autodeterminación y autogobierno de la comunidad de Jarácuaro y reiteramos que el Presidente Municipal de Erogarícuaro Juan Calderón Castillejo es una persona no grata para las comunidades indígenas, por no respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas e impulsar grupos de choque en Jarácuaro, declaramos que en el próximo periodo electoral, cuando Juan Calderón regrese a pedir el apoyo de las comunidades indígenas, será expulsado de ellas.



2.- A la Fiscalía General del Estado, le exigimos la destitución del Ministerio Público José Vázquez Morales, por actos de corrupción, discriminación y malos tratos hacia las comunidades indígenas, alto al cohecho, sobornos y compra del poder judicial. La tierra comunal no se compra, ni se vende, se trabaja y se defiende.



3.- El inicio de los trabajos por parte del Instituto Electoral de Michoacán para la consulta libre, previa, informada y vinculatoria de las Comunidades de Nuevo Zirosto y San Francisco Peribán para que en asamblea general, decidan si desean ser autónomos.