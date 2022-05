GRINGA, GRINGA: Sigue el baño de sangre, impunidad y corrupción

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ SÁB-28-MAY-2022/ ¿Y la seguridad? QUEREMOS UN MICHOACÁN SEGURO ¡¡¡BASTA DE HACER QUE HACEN, PERO SOLAMENTE SE HACEN!!! Al gober precioso le quedó grande, no logró rescatar a un hombre ¿Cómo esperamos los michoacanos estar seguros? se echan la bolita unos con otros, primero en el municipio dicen que es delincuencia organizada, el estado dice que compete a la federación y la federación dice que a los “seres humanos” (delincuentes) se les trata con besos y abrazos.



Todo está bien pero ¿y la prevención? Dónde chingados quedamos los ciudadanos, sin seguridad a merced de cualquiera porque a rio revuelto ganancia de pescadores.



En el ayuntamiento de Uruapan hay una persona que dice ser la única “preventóloga del delito”, porque acudió a unos cursos en tiempos de Aldo Macias, pero ahora que está con un pie dentro en el sistema y con la oportunidad de prevenir ¿qué hace?



Un gobierno no da resultados con reunioncitas y firmas de papeles, menos con fotografías de piernas, chichis y nalgas, eso déjenlo pa promocionar el Can Can, el Colombian Paradise ¡No! en la administración hay que trabajar con estrategias, demostrar que sabes, con hechos y resultados no con palabras.



¡Basta¡ de decir que hacen y no hacen nada, todos somos responsables, es cierto la educación en casa, pero a mayor pobreza mayor delincuencia, debe haber verdaderas políticas públicas para apoyar a las mujeres madres solteras.



Porque los programas de bienestar simplemente los mal emplean, hasta pagan reporteros de algún medio de comunicación con dinero del bienestar, que lo explique Concepción (Cony), caray quien sabotea a Cony para mal encaminar los programas ¿Los desvía? Son reverendas chingaderas.



Ah pero ante señalamientos dicen que todo está bien y “los corruptos son los adversarios” cuando se les hacen señalamientos precisos, hay que revisar el manejo de las becas dirigidas a personas que no estudian y les pagan a empresarios para que enseñen oficios ¿el periodismo lo ven como oficio?



Pos en Uruapan los cambios cantaditos pero pos no hay personas de la confianza de Nacho Campestre para que asuman la secretaría del ayuntamiento, Ramoncito es una opción, pero el carajo no se quiere venir anda allá con sus peces y pos Felipín Constantinopla, está listo, pero le falta poquito para generar confianza en se desempeñó político.



En ocho meses no se le ven pies ni cabeza al gobierno burricipal, con 2 o tres fieles al proyecto es insuficiente, pero pos andan en chinga promocionando su imagen.



Pos de que habrá cambios los habrá, cuándo se ignora pero algún día si no se dan en este tiempo en el 24 es seguro que habrá cambios sustantivos y los Nachos lamentarán no haber hecho bien las cosas, ahora es un grito a tiempo.



Sin embargo, haber cantado antes de tiempo los cambios en el gabinete ha generado inestabilidad emocional en los secretarios, están como en stand by detenidos, ante la incertidumbre de que si continúan o se van, eso crea desestabilización y detiene el avance administrativo.



Poe eso es urgente que los cambios sucedan ya a ocho meses y sin tantas largas que se vaya quien se tenga que ir, punto.

Otro que esta inestable, al menos parece es el ex candidato perredista, Miguelín, que desde Oaxaca hace llamadas telefónicas a algunos morenos a algún priyistas y a ex amigos que tienen que ver con la polaca, incluso del perderé, los invita a una charla y les promete un mezcalito de Oaxaca, “para ver un proyecto político” ¿qué será?



Pos será el sereno pero mientras Migue busca integrantes para su proyecto, Nacho debe buscar personal capacitado inclusos maestros de ceremonias que sepan leer y conducir, por ejemplo en el evento de entrega de la presea ”Uarhiti Janguarhiti” que recibió Martha Pedraza cometieron varios errores, imperdonables, como: decir las “Orchidáceas” a las orquidáceas, nombrar María Pina a “Maripina”y un largo etcétera.



La gota que derrama el vaso es el grave error en el boletín oficial en el que dicen que “Martha Pedraza anunció apoyo a las hortalizas”, cuando en realidad anunció apoyar un proyecto de plantas ornamentales de bulbo ¿Qué tiene que ver una hortaliza con una orquídea” ah pero siente que saben todo pero en su triste realidad no saben ni escuchar.



El que estuvo alejado de los reflectores fue #LordDerroches, aka Bob Flowers, ¿qué tramará? Sabemos que tiene invitaciones para otros proyectos importantes en el ámbito académico y empresarial esperamos noticias este día seis de junio.



Pos la administración anda patas para arriba, que lamentable porque había muchas esperanzas pero Uruapan sigue igual o pior, la basura por todas partes, de los baches en las secas para el tiempo de lluvias que decimos, se espera pior, pero Omar ni se inmuta, uuurgen los cambios de lo que no sirve, de lo que no ayuda de lo que no da una, y si no se hacen por GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.



