Médicos Cubanos Innecesarios en México: Dr. Maximino César Jiménez Zavala. 

Morelia, Michoacán a 28 de mayo del 2022.- “No estamos en contra de los profesionistas, es la forma en que se anunció”, así abrió la rueda de prensa el presidente del Consejo Nacional de Certificación en Medicina General en el Estado de Michoacán (CONAMEGE), doctor Maximino César Jiménez Zavala, quien habló sobre la llegada del personal médico proveniente de la isla de Cuba como medida del gobierno de la República para atender la supuesta falta de personal médico en el país.

Así mismo informó que los médicos extranjeros deben tener sus estudios homologados y certificaciones avaladas por instituciones mexicanas, pues la medicina que se practica en Cuba no es la que se necesita para atender a los mexicanos, y que si bien tienen sus estudios, especialidades y certificaciones, pero, no tienen validez en un país que no es el suyo.

Estos requisitos que deben cumplir los médicos extranjeros, añadió, como darse de alta en hacienda, certificarse ante las instituciones mexicanas y tener su cédula profesional, deben estar cubiertos antes de ejercer su profesión en tierras extranjeras, de lo contrario, sería contraproducente recibir atención de un médico que no se encuentra reconocido ante las comisiones de salud.

Mencionó también el presidente del Consejo, que la medicina mexicana es de buen nivel pero que los médicos generales no pueden ejercer en área rural por tres principales razones: la inseguridad que se vive en todo el país, pues no se garantiza la seguridad del médico que tiene que acudir a comunidades retiradas y que se encuentran muchas veces, asediadas por el crimen organizado, afectando también a los médicos que quieren entrar a la zona.

Agregó que la falta de infraestructura es otro punto débil dentro de la ecuación para que los médicos puedan ejercer su profesión, y dentro de esta, también se encuentra la falta de insumos.

El último factor son los salarios, destacó, que oscilan en los 4 mil 600 pesos mensuales, lo cual, según el doctor César Jiménez, es injusto para la calidad que tiene la medicina mexicana a nivel mundial.

Destacó que no hay déficit de médicos, puesto que hay miles de profesionales de la salud que están sin empleo.

Esto lo corrobora el presidente del consejo responsable de la certificación de médicos generales, al informar que se abrió una convocatoria para 13 mil nuevas plazas, pero que no existen las condiciones adecuadas para trabajar, esto hace que los médicos no puedan ejercer la medicina, sobre todo porque en las comunidades es donde más se necesita de personal.

Otra cuestión que planteó el doctor Maximino César Jiménez Zavala es que de los 500 médicos que se estima que lleguen, habría que analizar cuántos de ellos son médicos y cuántos son promotores de salud, pues en la época de pandemia por Covid 19 se tiene el antecedente que fueron contratados, en su mayoría, promotores de salud que médicos generales.

Por último, el también presidente del Instituto Nacional de Educación Medica Continua en Michoacán (INEMEC) mencionó la importancia de las certificaciones y las actualizaciones que constantemente el Consejo Nacional de Certificación en Medicina General ofrece para los médicos generales y médicos de primer nivel de atención, pues no solo es un aval para que los pacientes tengan la seguridad de que el profesional que los atiende tiene los conocimientos necesarios, sino que también le sirve a los médicos, ante la inminente “invasión cubana”, para poder competir en un mercado laboral que tiene las plazas pero no las condiciones para ejercer la medicina.