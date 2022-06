Gobierno responsable y transparente: Contralor Municipal 

BOLETIN/Uruapan, Mich., 1 de junio de 2022.- Por un gobierno municipal responsable y transparente, se llevó con éxito la declaración de modificación patrimonial 2021; ayer concluyó esta acción.

Así lo dio a conocer este día José Manuel Piceno Nares, contralor municipal, quien indicó que hubo buena participación de los empleados y funcionarios municipales para realizar su declaratoria.

Informó que más del 90 por ciento de los empleados municipales cumplió con su declaración modificadora; es decir, que 2 mil 177 personas realizaron su declaratoria modificadora, “también se llevaron a cabo 364 iniciales y 14 de conclusión”.

Comentó que cuando se inició esta actividad, hubo poca afluencia en el sistema y, días antes de su conclusión se saturó; pero se pudo realizar sin contratiempos la declaración al término de mayo.

Piceno Nares dijo que el siguiente paso, será hacer la revisión de quiénes no la realizaron y, “quienes no la llevaron a cabo tendrán el derecho de aclarar por qué no la hicieron; en caso de no tener justificación tendrán sanciones, una podría ser la suspensión sin goce de sueldo durante unos días”.

También mencionó que esta declaración se deberá llevar al Sistema Estatal Anticorrupción, para revisar que no haya irregularidades.