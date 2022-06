GRINGA, GRINGA: El IMPLAN se quedó sin terreno

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-05-JUN-2022/ Cooomeeenzaaamooos! Junio el mes dedicado a la comunidad LGBTTTIQ+ y como dicen los de la transformación de cuarta ¡fue un éxito! Por primera vez en la historia de Uruapan la oficina de la diversidad está trabajando como se debe, bien por Ariadna y Chucho.



Atender desde casos a de VHI hasta atención psicológica, medicamentos, parejo para los que están adentro y afuera del closet, entrega de condones entre otros, es un acierto.



Y vaya que tienen que trabajar en Uruapan hay casi mil casos de portadores de VIH (sida), en Uruapan, plenamente detectados y controlados, los que no se saben positivos y que andan por el mundo sin darse cuenta aguuuaaas…



Mucho se dice de la discriminación, pero el sector LGBTTTIQ+ ya tiene su representante en el congreso del estado Gabi Cázares, suplente de Brenda, quienes representan a les Michoacanes especialmente, a la comunidad y hasta ahora no se han expresado por el inicio de mes.



A quienes si discriminan y no hay diputables que los defiendan, y solamente hay intenciones de darles atole con el dedo es a los reporteros, que ahora resulta que le cierran las puertas a donde van y les niegan información, los politos deben entender que están obligados a informar, si no es por querencia.



El priyista Alito dice que a los periodistas los “maten de hambre” “Amlito les dice “chayoteros” Maribel Alonso “tragones” Ohmar Giménez Trigueño (OGT) “ chayoteros” en fin así se refieren a los reporteros anexos y conexos.



La culpa no la tiene el indio, sino el que le hace compadre, hay reporteros salidos de la nada, que piden desde 20 pesos hasta 200 para un taco, chingada m.. eso es culpa de quienes les dicen que son periodistas y ni leer saben, pos así quien no, se rascan las talegas en su casa salen a “trabajar” y listo se ganaron el taco. Asi pues no. Lo bueno es que son los menos pero por esos tasan a todos.



Esta bien 9 meses fuera del erario tenía que pasar para que se depurara el lista de más de cien medios comunicación que están en la lista de convenios, digo eso de hacer una página web o un blog de facebook y pretender cobrar cifras de hasta 50 mil pesos mensuales se pasaron algunos comunicadores, pero es que los gobiernos anteriores confundieron la gimnasia con la magnesia.



A Nacho Campestre no le cantan mal las rancheras, ya trae ahijados y yernos en la nómina y sólo por hacer un face, o por tiktokear y, son quienes si tienen pago puntual.



Pos será el sereno pero los cambios no llegaron, como dice la canción, “se están haciendo tontos en alguna esquina”, hasta en eso vemos de qué tamaño están los compromisos.



También los periodistas diremos que los políticos son ratas de dos patas ¿verdad que no? Bueno no todos porque hay unas ratotas cola peluda que no pueden con su rostro, y en la administración de Nacho Campestre, claro que si…



Bueno hay algunos que ya se olvidaron que son panistas fueron directores de licencias y ¡ay caray! Fueron bravos hoy, alguno, está en sindicatura, donde por cierto hay rumores que pepe Duracel está un poco delegado y que hasta periodicazos le mandan sacar pa que digan que sirve para tres cosas, para nada, para nada y para nada ¿será?



Pos ay que ver con eso que en la panaderia se andan dando hasta con la cazuela, filtrando documentos y más, parace que al Tata no le va a ir también, porque salió a la luz “borracheras en el comité” eso dicen las malas lenguas, que hasta andan miando la banqueta, error de dedo, mirando…



Pos el PAN necesita gritar que aún existe, que ay tan, no que todos andan unos con Nacho Campestre y otros con la coalición, asi pues como, los más fieles están en su casa tranquilos, sin participar.



Bueno todo el mal trabajo actual que hacen los políticos improvisados nos hace afirmar que la polaca se debe profesionalizar y deja a tras la política arrabalera esa que se prostituye y conste que hablo de la política no de la que dice que hace política.



La que debe irse a china es Maribel Alonso que en un evento público, (a entrega de la presea a Martha Pedraza) dijo a sus subalternas quecuidaran la mesa de bebidas y bocadillos porque “la prensa solamente va a tragar” y como dijo “todo está muy bonito decorada” ay Maribel ahora resulta que salió ¿Elitista o ignorante? Que decepción.



Mejor debía cuidar a sus homólogos que se robaron las orquídeas colocadas por la propia homenajeada y se los robaron algunos Morenos, a esos debe cuidar no la boca de los reporteros a quienes les llamo “Tragones” ya ni la chinga la maestra, con razón en su oficina dicen que solo pasa a cobrar y nunca se aparece a trabajar.



Que aprenda del doctor Flowers, parece ratón de biblioteca, no sale de su oficina aunque algún secretario abuza de su nobleza pero bueno no quiere entender, y hay reportero$ que no lo dejan tranquilito, diario van a tomar café gratis y pedirle para su torta ¿será porque el ejercicio le está haciendo efecto? Lo cierto es que se le duerme el gallo en salirse de la burbuja del poder y charlas con sus amigos y aliados en buena parte por eso el IMPLAN perdió el terreno.



Bueno pos entre rumores te veas, pero sería muy serio el tema de ser verdad, dicen las lenguas largas que la cítrica burricipal se le ocurrió vender unos 60 vehículos chatarra sin la aprobación del ayuntamiento sin H. o sea, por sus ovarios ¡cosita!



Resulta que el comprador, cuando Adys Magaña fue síndica, le ofreció 100 mil pesos por vehículos chatarra, pero al subastarlos pago más de 270 mil pesos el mismo interesado, esta vez compró por la libre, ¡segura observación de la auditoria!



Sólo falta que los regiburros agachones aprueben esta acción para legalizarla, como no investigan y son levanta dedos es lo más probable, así como ocurrió con el predio del IMPLAN que le cedió al SUTEM, pos allá ellos porque pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIENCIA.