SACRILEGIO POLÍTICO: La de Magdala estará en la boleta

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-05-JUN-2022/ Ojalá este Domingo de Pentecostés – el descenso del espíritu santo- sirva para iluminar a los astros que prometieron alinearse para bien de los uruapenses mas lo visto es que el obispo Bedolla trae de una oreja al párroco Nacho; ahí tenemos la clausura del basurero municipal y la falta de apoyos adicionales.



Respecto a esto último recordamos la promesa de presbítero Nachito, quien en la campaña evangelizadora ofreció mil millones de pesos en obras para que esta parroquia recuperara el desarrollo perdido desde el michoacanazo y el férreo manricato.



Debiera haber obispas, escribió el veracruzano Rafael Solana. Esto viene a colación por el ejercicio del poder que hace la segunda del párroco, la de Magdala cuyo paso por las mazmorras de la gendarmería parroquial la enseñó a ser firme en las penitencias impuestas a los malandros y a tejer acuerdos con los mandarines. De hecho, está desaprovechada su experiencia para controlar a los grupos de fascinerosos que tiñen de púrpura nuestra bien amada parroquia.



Así como la Verónica limpió el rostro del Rabí de Galilea para estampar su divino rostro, así mismo quedará la foto de la oriunda de Magdala en las boletas del año 2024. Se abre para ella un menú de opciones: ser canóniga por la demarcación sur, canóniga federal y hasta seguir los pasos de Sor Marinela Peluches al frente de esta depauperada parroquia.



¿Las siglas? ¡Es lo de menos! El capital que está amasando le permite llevar el estandarte de la congregación que mejor se acomode a los tiempos y circunstancias. Trae acercamientos con Viko Manrico; por supuesto, con el mester Campus Ekiwa, que no es el mester de clerecía pero si se la rima en verso libre y alejandrino.



Obviamente el día doce del presente, en la víspera del Sagrado Corazón de Jesús veremos si su devoción conmueve a Frenández Larroña y suma un anclaje más a su proyecto que va ciento en popa, especialmente por la suma de la congregación de SUTEK, adoradores de PAZUSU, que agradecen la dotación de un terreno para establecer su templo de culto saturnal. ¡Vade retro, Luzbel!



Debemos recordar que debido al precepto de la equidad de género, en el 2024 la parroquia aguacatera contenderá con fémina en donde participó con varones y viceversa. De ahí que hacen falta perfiles de damas en las huestes de la secta hegemónica Movimiento de Regresión Natural (Morena).



En la bienaventurada iglesia de María, Parroquia Azul Naranja (PAN) el horno no está para bollos: se encendieron los ánimos entre quienes se disputan el liderazgo para la convención de agosto. Por un lado la actual directiva, encabezada por el Tata Martino solicita la excomunión de Tony Beber por incumplimiento en el depósito de óbolos y limosnas. Contra el mismo personaje se suma un grupo de Whatsapp, operado por Checo Venítez y te Juites que critica la entrega total del regido al proyecto del padre Nachito.



En su defensa, Tony Beber reúne documentales de las actuaciones de regidores anteriores, en el manricato, por ejemplo donde nadaron de muertito e incluso con la falta de cumplimiento del Tata Martino que en lugar de fortalecer la marca PAN y ser un crítico opositor se portó demasiado tranquilo. ¿Saldrán los recibos de pago de aviadurías, ambas partes tienen sus pruebas?.



En la iglesia PRIstiana, la pastora fue a Guajaca dizque a apoyar ¿A Salomón, el compa de Manrico? Sus feligreses esperan un informe puntual especialmente porque diariamente acuden protestantes a quejarse del incumplimiento de programas de apoyo que ya pagaron ¿Tendrán que actuar como la presidenta PRIstiana de Churintzio que demandó a la pastora Adriana? En secreto de confesión nos dicen los actuarios que, con toda parsimonia, la jerarca les dijo llévense lo que deseen, no tengo para pagar. ¡Vaya, vaya! Tal vez le toque pagar a Pedrito PANcártel, las afectaciones de su muchacha.



Y ya que tocamos al sector Privado de Iniciativa, les comentamos que Camelia La Tejana, Ponchito Marvel, Gerry Gómez Mier, Sadot Garcés y demás consejeros del IMPLANTE andan con una muina enorme porque el descuido y/o inocencia del doctor Robert F. Llaves contribuyeron a que el terreno del IMPLANTE se aprovechara para el SUTEK, con su respectivo compromiso político para la gestora ¡cosita!



Sabemos que el párroco está decepcionado de este ex monaguillo del Padre Bulmaro, quien en su paso por Evaluación y seguimiento tuvo temblores de rodillas para meter al orden a los secretarios que ahora andan en plena efervescencia electorera porque F. Llaves se dedicó a las sefies del gym a galanear en antros donde Abelardo lo salvó de un desaguisado pero insiste en rodar por el arrabal y dejarse influencias por sus asesores de prensa. Ojalá efectúe un acto de contricción y retome el camino de la fe y la humildad.

Caros lectores, os envió el ósculo de paz no sin antes encomendarnos al supremo y desearle que el señor les coja confesados.