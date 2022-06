El Gobernador michoacano sancionado por violar la Ley electoral: PRD

No pueden violar sistemáticamente la normatividad electoral y hacer que no pasa nada: Octavio Ocampo

Los gobernadores de Morena hicieron propaganda gubernamental durante revocación de mandato

Reconoce PRD la resolución que emitió Tribunal Electoral Federal

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ JUE-09-JUN-2022/ El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, reconoció la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al haber concluido que las y los gobernadores de Morena violaron la normatividad electoral durante el proceso de revocación de mandato porque a través de desplegados nacionales difundieron acciones de gobierno.



El TEPJF ordenó que se registre a los gobernadores de Morena en el Catálogo de Sujetos Sancionados y dar vista a los Congresos locales respectivos para que determinen la situación jurídica de los mandatarios estatales.

“Es importante esta resolución que da a conocer el Tribunal federal en donde ordena inscribirlos en el catálogo de sujetos sancionados, porque no se puede violentar sistemáticamente la ley y la normatividad, no pueden los servidores públicos intervenir en procesos electorales y de revocación, y hacer como que no pasa nada”, expresó Ocampo.



Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron que se aplique la Ley y se hagan públicas las sanciones correspondientes al gobernador michoacano, por haber violentado la norma electoral, “debe haber un precedente para evitar que esto vuelva a suceder”, señalaron.

Entre las y los gobernadores de Morena que violaron la norma electoral se pueden citar: La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, gobernadores y gobernadoras de Tabasco, Carlos Merino; Colima, Indira Vizcaíno; Veracruz, Cuitláhuac García; Guerrero, Evelyn Salgado; Morelos, Cuauhtémoc Blanco; Nayarit, Miguel Ángel Navarro; Baja California, Mariana del Pilar Ávila; Baja California Sur, Víctor Manuel Castro; San Luis Potosí, Ricardo Gallardo; Puebla, Miguel Barbosa; Michoacán, Alfredo Ramírez; Campeche, Layda Sansores; Sinaloa, Rubén Rocha; Sonora, Alfonso Durazo; Chiapas, Rutilio Escandón, y Tlaxcala, Lorena Cuéllar, al acreditarse que hicieron propaganda gubernamental durante la revocación de mandato.