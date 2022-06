ICC mundial celebrará en México sus 100 años a partir de mañana

El martes se confirmará el nombramiento de la mexicana María Fernanda Garza como presidenta mundial de ICC; habrá además un Foro Económico y la Conferencia de Arbitraje.

INFOMANIA/ CIUDAD DE MÉXICO/ DOM-12-JUN-2022/ La International Chamber of Commerce México (ICC México) será anfitriona a partir de mañana 13 de junio del Consejo Mundial de la ICC, donde tras la etapa más fuerte de la pandemia por Covid-19, se festejarán los 100 años de la organización mundial de las empresas y, entre sus actos más relevantes, el martes 14 se confirmará el ascenso de la empresaria mexicana María Fernanda Garza Merodio como su presidenta mundial por los dos siguientes años.



Garza Merodio, actual primera vicepresidenta mundial, condujo la ICC México entre 2014 y 2020, año cuando fue electo su actual titular Claus von Wobeser Hoepfner, quien presidirá las reuniones donde se realizará la conmemoración por el Centenario de la International Chamber of Commerce, que se iba a efectuar precisamente aquí en 2020, pero el cierre de los aeropuertos en muchos países, obligó a su aplazamiento.

ICC es una organización líder en el mundo, con una red global de más de 45 millones de empresas, cámaras de comercio y asociaciones empresariales en más de 130 países, donde a través de diversas acciones, coadyuva a que el comercio sea el medio para asegurar la paz, la prosperidad y brinde oportunidades para todos, impulsando la economía de libre mercado, como el único sistema que permite la libertad y el máximo progreso posible, y promueve la autorregulación de los negocios.

La mayoría de las actividades serán reuniones de trabajo de la Comisión Ejecutiva y el Consejo Mundial de la ICC, pero hay entre ellas dos eventos fundamentales: el Foro Económico Regional de las Américas y la Conferencia de Arbitraje promovida por la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC.

En la inauguración del Foro Económico Regional a celebrarse el miércoles 15, con el título “Promoviendo la Paz y prosperidad para el siglo XXI”, ha sido considerada la participación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con la presencia también de Daniel Feffer, presidente del Foro Económico Regional de la ICC; John Denton, Secretario General de la ICC y el anfitrión Claus von Wobeser, titular de la ICC México.

En el panel llamado “Hacer que el comercio y la inversión funcionen mejor para las personas y el planeta”, participarán CEO’s de importantes empresas a nivel global y expertos como Luis de la Calle, director General y Socio Fundador de De la Calle Madrazo, Mancera, S.C.; Francisco Gómes Neto, CEO de Embraer; Marienne Coutinho, socio líder de Transformación e Innovación Tributaria (KPMG & Distrito Leap) y Holger Bingmann, socio Gerente de Bingmann Pflüger International, además de Maricel Ibáñez, coordinadora Regional de ICC para las Américas y Presidente de ICC Paraguay como moderador y las notas introductorias las realizará Shinta Widjaja Kamdan, presidente B20 Indonesia.

El siguiente panel llevará por nombre “Hacer que la acción sobre el cambio climático sea asunto de todos”, donde habrá la participación de Casiano De Stefano, presidente de Grupo Modelo / ABInBev México; Diana González, vicepresidente de Estrategia y Transformación, de Nestlé México; Harsh Pati Singhania, vicepresidente y director General de JK Paper Ltd. y director de la Organización JK y Fernando Tovar Olvera, CEO de Fermaca. Nicolás Uribe, presidente entrante de ICC Américas y actual titular de ICC Colombia será moderador con notas introductorias de Paul Polman, expresidente de ICC.

El panel III tendrá el título “Detener el aumento global de la desigualdad”, con un cuadro de expertos como Federico Bernaldo de Quirós, CEO de Grupo Gigante; Hugo Beteta, director de la Sede Subregional de la CEPAL en México; Griscelda Ramos, jefe de Sustentabilidad de Natura México; Zabihullah Ziarmal, presidente de ICC Afganistán y CEO de CEFE Group International, con la moderación de Jean-Pierre Antelo, presidente de ICC Bolivia.

La siguiente reunión de expertos con el nombre “Liderar a largo plazo” va a contar con los panelistas Manuel Romo Villafuerte, director General de Citibanamex; Daniel Kerner, director General para América Latina de Eurasia Group y Michelle Ferrari, presidente del WEF Iberoamérica, quienes serán moderados por Peter Robinson, presidente del Consejo de Estados Unidos para Negocios Internacionales.

El último panel será “Hacer que la tecnología funcione para todos”, con Karen Carvajalino, fundadora de La Nación Biz; Marco Casarín Junco, CEO de META México y Rebecca Enonchong, fundadora y CEO de AppsTech, con la moderación de Marcelo Elizondo, presidente de ICC Argentina.

También habrá una charla sobre el “Estado de la economía en la región” con Mariamalia Guillén, presidenta de ICC Costa Rica y Arnoldo López, economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Para la clausura está confirmada la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo.

En el caso de la Conferencia de Arbitraje promovida por la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC, el próximo jueves 16 Yesica González, Directora General de ICC México, conducirá la apertura del evento donde participarán María Fernanda Garza, presidente entrante de la ICC; Claudia T. Salomón, presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC; Claus von Wobeser, presidente de ICC México; Donald Francisco Donovan, expresidente del Consejo Internacional para Arbitraje Internacional (ICCA) y Katherine González Arrochavice, presidente de Arbitraje Latinoamericano Asociación (ALARB).

En la mesa redonda sobre “El pasado de la ICC” se contará con la intervención de Carolina Lamm, miembro de la Junta de Gobierno del Consejo Internacional de Arbitraje Comercial; socio de White & Case LLP de Washington, DC; Donald Francisco Donovan, abogado de Debevoise & Plimpton LLP y expresidente del Consejo Internacional para el Arbitraje Internacional (ICCA) y la Sociedad Estadounidense de Derecho Internacional; Jason Fry, socio de Clifford Chance, París; Andrés Jana, vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC y socio de Bofill, Mir & Álvarez Jana, de Santiago de Chile; Yves Derains, socio de Derains & Gharavi International de París y como moderador participará Alejandro Ogarrio Ramírez España, presidente de la Comisión sobre Arbitraje y ADR de ICC México y CEO de Ogarrio Daguerre, SC, de la Ciudad de México.

Sobre “El presente y futuro de la Corte de la ICC” disertarán Claudia T. Salomón, presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC; Claus von Wobeser, presidente de ICC México; Alexis Mourre, ex presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC y socio Fundador de Mourre, Gutiérrez Chessa Arbitration con sede en París; Eduardo Zuleta, ex vicepresidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC y socio de Zuleta Abogados de Bogotá y Alexander G. Fessas, secretario General de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC en París; como moderadora actuará Katherine González Arrocha, árbitro independiente y ex directora Regional para América Latina de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC.

En la mesa “El futuro del arbitraje de la ICC, ¿hacia dónde nos dirigimos?”, estarán Christian Leathley, socio de Herbert Smith Freehills de Nueva York; James Hoking, socio de Chaffetz Lindsey de Nueva York; Christopher Boehning, socio de Paul Weiss de Nueva York; Patricio Thieffry, árbitro Independiente en París y Eduardo Siqueiros, socio de ARB-INTER S.C. de la Ciudad de México con la intervención como moderadora de Caroline Richard, socio de Freshfields Bruckhaus Deringer de Washington DC.