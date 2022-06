SACRILEGIO POLÍTICO: Extremaunción a la seguridad en la parroquia aguacatera

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-12-JUN-2022/ El obispado regio, mejor conocido como “Huele a León” sufre por la escasez de agua y se convierte en un ejemplo claro de lo que acontecerá en el futuro cercano.



En nuestra amada diócesis el obispo Bedolla inició los trámites seculares para cobrar los derechos correspondientes al agua michoacana que se lleva el sistema Cosamala para abastecer a los mexiquenses.



En tal sistema laboró Fray Rodolfo Barragán, actual responsable de la Cofradía del Agua Potable, Alcantarillado y Santificado de Uruapan (CAPASU) en cuyos recintos se escucha el rumor que después del informe del párroco Nacho las campanas le entonarán las golondrinas para que arribe a suplirlo el monaguillo Nené, Andresín Gutiérrez.



Por el momento los demás relevos siguen en el imaginario colectivo: en la notaría parroquial sigue la novicia Capullito de Alhelí aunque algunos temas los opere el prospecto Felipe Constantinopla. No se confundan porque en algunos grupos de adoración nocturna un tal Maik Champs les diga a sus vecinos de Nuestra Señora de Los Ángeles que dejó la “dirección” de Tránsito para convertirse en consejero político del párroco Nacho. Mejor que explique sus metidas de pié con el Fiscal que pusieron en un predicamento al presbítero morenista.



Y no es secreto de confesión así que ustedes deben estar enterados de la ferocidad de los elementos motorizados que detienen a todo conductor con pretextos infinitos para tratar de presionarlos para que cooperen con la causa.



Así de bravos salieron los canes callejeros del centro de la ciudad que agredieron a los niños acarreados para realizar una marcha contra el trabajo infantil. Aquí debe revisar con lupa este asunto el hermano José Luis quien asegura que ya dejó marchando como reloj suizo al Desarrollo Integral de la Fe (DIF) y que se declara listo para meter en orden la secretaría donde lo comisione el padre Nacho.



Si así fuera puede ser la Sacristía Jurídica porque el diácono Kabrera trae demasiados monaguillos, dos o tres se pasan de pen..itentes, traen desatendidos los temas de las demandas laborales y no han podido hacer una estrategia efectiva para resolver las bases laborales otorgadas ilegalmente por el manricato.



En este día del señor hubo alabanzas para el canónigo federal Frenández Noroña quien sigue haciendo su ronchita para ver si el Foro de Sao Paolo le hace el milagro y lo ungen como postulado a la nunciatura de México. La plazuela Izazaga sirvió para lanzar el sermón a los feligreses “invitados” a cambio de un paraguas blanco con las siglas Parroquia del Trabajo (PT).



En las huestes protestantes, bajo el emblema del sol, se efectuó un culto sabatino con la asistencia del jerarca nacional Chucho Zangano. De ahí se desprendieron algunos nombres para dirigir esta iglesia en el municipio de Uruapan: Se sabe del seminarista Leobardo quien tiene tiempo para buscar feligreses entre las pausas de su negocio de llantas. También se anima Sor Citlali que por lo pronto se dedica a vender paquetes de carne trémula. Otros más enterados del pensamiento de Vico Manrico señalan que el bendecido será Alexandro Mugía. Se hacen apuestas.



En el Ejército Azul, hay tres figuras para presidir el santuario mariano: Hugo Gerry, como continuidad del Tata Martino; Sergio Mirandilla, gallo de Tony Beber y, Librado Maitines o su consorte con respaldo de Checo Venítes.



Y no hay más cera que la que arde. Les recordamos que aparte de este púlpito virtual pueden leer nuestro sermón en la versión impresa que circulará a partir de los martes. No les recomiendo del todo ese mamotreto, folleto o periodiquito porque amenaza con ventilar episodios de la descarriada vida de la pécora Lupita Tacones. Que el señor os coja confesados.