Con daños totales, quemaron camiones de servicio público en Uruapan

¡Basta de agresiones a transportistas; el gobernador debe hacer su trabajo

“Después del niño ahogado van a querer tapar el pozo”

Sin coordinación, los niveles de gobierno

Los delitos en aumento y nulas soluciones



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ LUN-13-JUN-2022/ Tras la quema de 3 camiones del servicio público de transporte de Uruapan, el dirigente de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT), José Trinidad Martínez Pasalagua, manifestó su rechazo y señaló que, “ya basta de agresiones a transportistas; el gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente municipal de este municipio, deben hacer su trabajo”.



En esta quema de camiones, pudieron haber salido lesionados los operadores y los usuarios, “la violencia en contra de transportistas, va en aumento y así se ha denunciado, y así, sin respuesta, le hemos demandado apoyo a las autoridades correspondientes que hoy hacen caso omiso de la situación y mañana después del niño ahogado van a querer tapar el pozo”, apuntó.



Para el gremio transportista como para el resto de los sectores, la inseguridad ya resulta insostenible; “no acceder a los cobros de piso, les ha costado la vida a muchos, pone en riesgo a muchos más y se pierden los bienes de quienes con esfuerzo, trabajan a diario por un patrimonio”, lamentó el dirigente.



Precisó en el mismo sentido que en Uruapan, el presidente municipal Ignacio Benjamín Campos Equihua, ha sido omiso ante la inseguridad que se vive en el municipio y ni ayer ni hoy, se le ve voluntad de cumplir con su responsabilidad de velar por este lugar y sus habitantes.



Y puntualizo al respecto, que en materia de seguridad, los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipales, “no están coordinados, las estrategias que dicen llevar a cabo, no dan resultados y en tanto…, en tanto, los michoacanos siguen padeciendo los efectos de estos errores y en muchas ocasiones, pagan con su vida y sus bienes”, reiteró el líder transportista.



Hoy dijo, “hacemos un nuevo llamado a que el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla y autoridades como los alcaldes, tomen cartas en el asunto, para que escuchen las voces de esta pueblo lastimado por la inseguridad, que hagan su trabajo y que entiendan que gobernar con buena voluntad pero sin acciones y menos resultados, es lo mismo que nada igual que los likes en las redes sociales donde con abuso, presumen de acciones de gobierno y nobleza pero los likes, no quitan las balas, los likes, no evitan que quemen camiones, los likes, no frenan asaltos” especificó Martínez Pasalagua.

Finalmente, informó que se presentarán las denuncias ante las instancias correspondientes, pero reiteró el llamado al mandatario michoacano para que no haga oídos sordos ante las demandas de seguridad de un pueblo violentado en sus derechos y sus bienes, “hagan su trabajo y no se escuden en que el problema de inseguridad es añejo; ustedes tienen la obligación de buscar las mejores estrategias para combatir este flagelo”, expresó.