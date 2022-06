GRINGA, GRINGA: Uruapan arde a pesar de los astros alineados

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ LUN-13-JUN-2022/ ¿Y la oposición política? ¿En Uruapan todo marcha bien? Porque el que calla otorga y hasta ahora no se ha visto el trabajo del PAN y del PRI, tampoco del PRD.



En el seno del ayuntamiento -sin “H”- se han convertido en levanta-manos, la crítica es casi nula.



El regidor perredista intenta un poco hacer crítica, pero no le ha salido en tema porque todos saben que le anda coqueteando cada vez que puede a Nacho Campestre, el día de su cumpleaños hasta lo abrazó, ah caray, no se vaya a enojar don Marino…



Pues hasta ahora los partidos políticos no llaman a cuentas a sus representantes desde que tienen dueño pos se quedaron aletargados.



En la panadería no logran entender que solamente unidos pueden salir el 24 a dar la lucha y ganar la guerra, pero el entendimiento y la razón parece que no les llega y de seguir así ni les llegará…



Ya anda el grupo de los 20 armando el plan para hacer una renuncia masiva en caso de que continúen haciendo tanta porquería, y traen pruebas fieles de la aviaduría de Checo Benítez en el congreso y su apoyo a otros candidatos que no fueron azules ni de la alianza.



Por ay tan aunque Checo dice “que él no participará” para buscar la dirigencia panista apoya a Librado Martínez que la quiere, pero todo apunta que el grupo de Marínela Peluches y Toño Berber pueden ganar con Sergio Miranda, para Hugo García no habrá futuro, es un candidato débil.



Que no se les olvide a algunos panistas priístas y perredistas, que votaron y apoyaron en la campaña a Morena y no solamente en elecciones locales también federales, ahora que no chillen porque fueron cómplices y algunos trabajan con Morena puede más el hambre que la convicción, por eso están calladitos.



Pasan cosas en Uruapan y ¿en dónde está la oposición? No hay en Uruapan, no hay dirigentes partidistas que opinen o fijen posturas en torno a lo que sucede en Uruapan, el Tata, Adriana y Viridiana, Nachito, parecen inexistentes.



Los priístas también hicieron lo propia andan de candidatos (as) y apoyando a Morena ¿Verdad Jorge Adriana? Podemos dar nombres pero la lista es larga, ahora ya tienen espacios en la administración burricipal.



Los priistas que no se den baños de pureza la presidenta Jorge Adriana, tiene deudas con su militancia y dicen que hasta orden de embargo trae, vendió tinacos y materiales para construcción porqué al parecer recibió el dinero y no entregó el producto nunca llego a manos del beneficiario.



Pasó por la dirigencia del priismo uruapense sin pena ni gloria, su jefe Político Peter no fue acertado aunque dicen por ay que es él quien hace y deshace ¿será?



Será el sereno, pero de que hubo acuerdos con Nacho Campestre, pos dicen que sí, caray ni a quien irle, pero pos hoy sería la síndica. Lo que no fue no será, que pase a pagar la degraciaaa…



Y los perredistas ni que decir, traicionaron vilmente a Miguel, ahora culpan a Chuela por su despotismo, soberbia y mal manejo de los líderes en la campaña, dinero si tuvieron y mucho, con el gobierno en la mano, pero ya es conocido los motivos de la traición.



Hoy andan no de la greña, lo que sigue, pero se dieron tregua, no hablarán mal uno del otro, o sea no se van a sacar los trapitos al sol.



En la casa amarilla aún cuando dicen que el PRD es un fósil, hay tiradores para ocupar la dirigencia que Migue Paredes rechazó, por una parte esta Alex Mejía, representante de Vicko Manrico que quiere la presidencia del comité directivo municipal, por otros la hija de Ángel dos palitos Alanís, o sea Citlali Alanís y Leo Madrigal, son tres gallos que quieren representar al PRD.



Bueno que le calen, dicen las malas lenguas que Vicko le propuso a Miguel Paredes el comité pero no le interesó, bueno para él, que ya es el sr, Migue, poses poca cosa. Aunque es al partido amarillo a quien le debe su fortuna.



¿Y los cambios no llegaran? Se están haciendo tontos en alguna esquina, como dicta la canción al menos no en la próxima semana, ni en la siguiente, puede prolongarse hasta dos meses y medio ¡Eso es todo! Cuando Nacho Campestre haya entregado el primer informe de gobierno.



Y mientras tanto los servidores públicos siguen rascándose las talegas, porque trabajo no se ve ¿No será que el preciso sacó la declaración de cambios para ver si sus secretarios reaccionaban y asi se ponían a trabajar? Pero ni así reaccionaron, al contrario con el temor de ser relegados se sentaron a esperar.



En el departamento de comunicación ya no que decir. Los empleados se la pasan en afuera de la oficina fumando y relajándose porque adentro ya no caben, la oficina es para unos 10 empleados y hay como 40.



Pero ya están alistando navajas para la próxima campaña de Nacho y aún no arrancan al 100 el trabajo del gobierno, primero lo primero. Las visitas diarias a las colonias que hace e Nacho debe dar resultados y esa es su mejor campaña.



No vaya a estar como Bergolla, el estado incendiado y el hablando de pendejadas, evade los asuntos importantes, con sus viajes en el avión que dijo que vendería pos ahora si le sirvió y pos mejor lo dejó para su uso personal, el poder engolosina y pos GRINGA, GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…