Consejo purépecha acompaña jurídicamente a comunidad nahua para obtener autonomía

Comunidad Indígena de San Jerónimo Amanalco, Municipio de Texcoco, Estado de México, 14 de junio 2022

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, informa que a petición de las autoridades traiciónales de la comunidad de San Jerónimo Amanalco, ubicada en Municipio de Texcoco en el Estado de México, se encuentran asesorando política y jurídicamente a este pueblo indígena de habla nahua, para obtener su presupuesto directo y lograr su autonomía.



El acompañamiento jurídico y político lo realizan a través del colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua del CSIM, para lo cual compartieron experiencias autonómicas en una asamblea general realizada

en San Jerónimo Amanalco con la presencia de las autoridades tradicionales y habitantes del lugar, así mimo, brindaran acompañamiento jurídico para la obtención del presupuesto directo.



Por otro lado, declararon que también se encuentran asesorando jurídicamente a las autoridades de la comunidad maya de Kimbilá, perteneciente al Municipio de Izamal, en Yucatán. Quienes también ya iniciaron un proceso de de libre autodeterminación y autogobierno.

Finalmente, manifestaron que la autonomía es una lucha histórica de los pueblos originarios, y que el presupuesto directo para las comunidades indígenas, es un proyecto que no pertenece a un partido político, a un gobierno, a una comunidad o a un colectivo, toda vez que “es herencia de las luchas de los abuelos en el camino” y mantiene sus raíces en las autonomías ancestrales.

A continuación, el comunicado completo:



PRESUPUESTO DIRECTO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA DE

SAN JERÓNIMO AMANALCO EN EL ESTADO DE MÉXICO

A LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL ESTADO MEXICANO

Comunidad Indígena de San Jerónimo Amanalco, Municipio de Texcoco, Estado de México, 14 de junio 2022.

K´eri Kunkorhekua Iretecheri, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, Consejo Libre y Autónomo de los Pueblos Originarios de Michoacán, independiente de gobiernos, partidos políticos y órdenes religiosas, Asamblea General Autoridades Indígenas, colectivamente informamos lo siguiente:

A petición de las autoridades tradicionales de la Comunidad de San Jerónimo Amanalco, el #CSIM a través del Colectivo de Abogados Indígenas Juchári Uinápekua, se encuentran asesorando política y jurídicamente a las autoridades este pueblo indígena de habla nahua, para obtener su presupuesto directo, lograr su autogobierno y buscar su autonomía, compartiendo en asamblea general experiencias y medios jurídicos para alcanzar este anhelo presente en muchas comunidades originarias.



De igual forma, el CSIM también ya inició los trabajos para acompañar jurídicamente a las autoridades de la comunidad maya de Kimbilá, perteneciente al Municipio de Izamal, en Yucatán. Quienes también se encuentran construyendo su proceso de libre autodeterminación y obtención del presupuesto directo.

Finalmente, reiteramos que no existe la propiedad privada de las autonomías, la lucha por el presupuesto directo no pertenece a un partido político, a un gobierno, a una comunidad o a un colectivo, es herencia de las luchas de los abuelos en el camino, mantiene sus raíces en las autonomías ancestrales y se encuentra presente desde los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, es una lucha histórica de los pueblos originarios. “Tal vez les toque ser semilla, o abono, o agua que alivia y fortalezca, o tal vez les toca cuidar la planta que emerja de la tierra. No existe la propiedad privada de la lucha y de la resistencia”

¡VIVA JUCHÁRI UINÁPEKUA!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM