Realiza Octavio Ocampo gira de trabajo en Chilchota y Paracho

Asiste líder del PRD, a la fiesta más emblemática de la Meseta Purépecha, el Corpus Christi

En Paracho, sostiene productivo encuentro con militantes y simpatizantes del PRD

Nos estamos organizando y fortaleciendo, para ser competitivos rumbo al 2024



INFOMANIA/ CHILCHOTA, MICH./ SÁB-18-JUN-2022/ El Presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Octavio Ocampo Córdova, realizó una intensa gira de trabajo en municipios de la Meseta Purépecha, en donde refrendó su compromiso de hacer del PRD un partido competitivo rumbo al 2024.

Por la mañana, Octavio Ocampo, -acompañado por Martha Lilia Cortés Rangel Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD y José Luis Esquivel Zalpa, ex diputado federal y ahora delegado distrital del PRD en Zitácuaro- Huetamo-, asistió a una de las celebraciones más emblemáticas de la Meseta Purépecha, la festividad del Corpus Christi, que tuvo como sede Chilchota, en el corazón de la cañada de los Once Pueblos.



En este municipio gobernado por la coalición PRD, PRI y PAN, Octavio Ocampo agradeció la invitación del Presidente Municipal, Miguel Ángel Ramos Alejo, y reconoció la importancia de mantener viva esta tradición en la que participan los representantes de todos los oficios, como agricultores, comerciantes, artesanos, panaderos, y demás que se unen para dar gracias a la madre tierra por la cosecha y la siembra.



El mosaico de colores, la música, la alegría y la calidez de la gente, hace de esta fiesta una de las más importantes para nuestra cultura, expresó el dirigente del PRD.



Más tarde, Octavio Ocampo sostuvo un encuentro con militantes, simpatizantes y liderazgos de Paracho, Charapan y Cherán, en donde llevó un mensaje de reencuentro, de reconciliación, de unidad, de empezar a construir juntos una estructura sólida rumbo a los procesos electorales venideros.



Ocampo subrayó que la Meseta Purépecha, sus pueblos originarios, han sido importantes para el PRD, por eso, – dijo-, “desde hoy nos estamos organizando y fortaleciendo para ser competitivos en el 2024, vamos a trabajar mucho para poder recuperar espacios que hemos perdido y mantener los que ahora gobernamos”.



El dirigente partidista hizo un reconocimiento a las y los asistentes a dicha reunión, “su presencia aquí nos habla del gran interés que tienen a nuestro partido, de su lealtad y compromiso, sepan que no están solos y que vamos a seguir trabajando juntos para tener los mejores resultados en las próximas elecciones”, concluyó.



Asistieron también el Presidente Municipal de Charapan, Carlos Morales Bonaparte y el alcalde de San Juan Parangaricutiro, Jesús Espinoza Rochín.