Se suma Michoacán a Fandangos por La Lectura

• _El gobernador Alfredo Ramírez acompañó a la consejera del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz Gutiérrez Müller, a promocionar la lectura ante más de mil estudiantes de primaria y secundaria_

*Zitácuaro, Michoacán, 21 de junio del 2022.-* El programa del Gobierno de México, Fandango por la Lectura, reunió a mas de mil estudiantes de primaria y secundaria para promover entre ellos el acercamiento a los libros, la poesía y distintas manifestaciones de la cultura.

El mandatario estatal invitó a los jóvenes estudiantes a leer libros; “se van a impresionar porque la imaginación no tiene límite”, expresó tras resaltar que, a través de la lectura, se puede conocer el mundo y la cultura de otros países, sin tener que estar presentes en ellos.

Ramírez Bedolla agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el interés mostrado para que los jóvenes del país puedan contar con las herramientas necesarias para poder desarrollarse, siendo una de ellas la lectura.

“Hoy nos sentimos honrados de estar presentes en Zitácuaro, con Fandangos por la Lectura Michoacán, donde estamos viviendo esta fiesta por la lectura en la que nos acompaña el país de Brasil con sus tradiciones, cultura y sus grandes escritores”, indicó el gobernador.

Beatriz Gutiérrez Müller, consejera del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, mencionó que hoy cada joven se llevará una palabra, una frase, que puede llegar a ser parte importante en su vida y cumplir sus sueños.

“Yo también fui inquieta como ustedes, pero siembre busque ser escuchada por mi familia; no me escuchaban los gobiernos, pero hoy nuestras autoridades los escuchan. No dejen de perseguir sus sueños, eso que parece lejos en el camino es posible, los cambios son posibles, las cosas trascendentes son posibles y para ello necesitan escuchar y evitar ser parte de los no escuchados”, indicó.

Por su parte Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Historia y Cultural de México resaltó que a través de la lectura se puede transformar a México y qué mejor oportunidad para lograr ese cambio que adentrándose en los libros.

“A través de la lectura logramos cambiar las sociedades y contar con un México distinto, un México sin violencia y donde todos vivamos en paz”, refirió.

Entre las actividades se realizó una lectura colectiva en la que participaron las autoridades presentes, entre las que se encontraban Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del Sistema DIF Michoacán; Eduin Caz e Isael Gutiérrez de Grupo Firme; María del Rocío García Pérez, subsecretaria de Bienestar del Gobierno de México; Fernando Coimbra, embajador de Brasil en México.

También estuvieron Juan Carlos Gutiérrez Bonet, director general del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales; Laura Elena Carrillo Cubillas, directora ejecutiva de la AMEXCID; Elizabeth Pérez Tzintzunt, escritora; Rubi Sanda Huerta, escritora; Ismael García Marcelino, escritor; Cristina Bello, escritora; Victoria Equihua, escritora y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, presidente municipal de Zitácuaro.