“Renací cuando volví a pisar un escenario tras la pandemia”: Paula Álvarez

La bailarina mexicana se afianzó en la tecnología para continuar brindando clases y prepararse para otro sueño: The Metropolitan Opera House de Nueva York

INFOMANIA/ NEW YORK, USA/ MIE-22-JUN-2022/ “Renací cuando volví a pisar un escenario tras pandemia”, expresó la bailarina mexicana, Paula Álvarez tras casi dos años de confinamiento debido a la emergencia sanitaria causada por el Covid-19. “Una parte de mi corazón regresó, me sentí completa otra vez. Cada vez que pisas este lugar tan especial, tienes que vivirlo al 100%”.



El confinamiento fue para Paula, originaria de la Ciudad de México, un momento de crisis porque se cerraron los escenarios, sin embargo, sacó a relucir su resiliencia, se adaptó a las nuevas circunstancias y obtuvo lecciones de la vida de las que aprendió para dar un siguiente paso en su carrera.

En octubre de 2019, Paula participó en “El Cascanueces” del Menlowe Ballet y con ello obtuvo su visa, lo que le permitiría audicionar para diferentes compañías internacionales. A inicios del año 2020, la Gelsey Kirkland Academy of Classical Ballet, con sede en Nueva York, le ofreció dar clases al tiempo que continuaba especializándose como bailarina, sin embargo, la pandemia puso una abrupta pausa en su vida.

“Aquí en Nueva York fue muy abrupto, de repente los números incrementaron inmensamente las muertes. Y fue por ahí del 12 de marzo que yo iba saliendo de tomar una clase de baile y Broadway cerró. Yo lo sentía como en el ambiente, fue de hecho un sentimiento muy, muy extraño”, destacó.

Con el confinamiento, el mundo tuvo que buscar la manera de seguir funcionando y fue la tecnología una de las herramientas a la que muchos bailarines y academias recurrieron para poder seguir dando clases, y fue ahí donde Paula encontró un escape al encierro que se vivió hasta que, en septiembre de 2021, las buenas noticias llegaron: los teatros comenzaron a abrir y se regresaba poco a poco a las clases y espectáculos presenciales.

“Me fui a vivir a Portland con mis hermanos por cinco meses, pero mientras me quedé con ellos, todo se volteó a los streaming y empecé a retomar por ahí las clases presenciales que estaba dando en Nueva York, lo que me permitió agarrarme de algo en un momento en el que todo se volteó de cabeza. Todos los bailarines empezaron a hacer lives en algunas redes sociales y así estuve esos primeros cinco meses. Luego dije ya basta, necesito regresar a Nueva York y necesito poder moverme otra vez”.

Otra oportunidad se abrió para ella al integrarse a la New York Theatre Ballet, donde nuevamente participó en “El Cascanueces”, ofreciendo 15 funciones. En tanto Joffrey Ballet School, Lynch Ballet School (en Long Island) y Steffi Nossen School of Dance, la incorporaron a sus filas de maestros. “Tres escuelas y bailando al mismo tiempo. Por fin mi horario ya se sentía normal, de vuelta a la normalidad”, apuntó.

Este 2022 abre nuevas puertas y nuevas oportunidades para Paula, ya que la ballerina mexicana audicionó para The Metropolitan Opera, la principal compañía de ópera estadounidense. En medio de 200 bailarinas, la mexicana pasó el primer filtro y ahora se encuentra entre las 25 bailarinas que esperan el resultado final de la audición.

“Fueron dos días de audiciones. La primera era la audición abierta de mujeres y éramos aproximadamente 200, de ahí te contactaban si querían que asistieras al callback, que era el día siguiente. Yo fui afortunada y me contactaron. Ese día fuimos 25 mujeres y 25 hombres. Trato de sentirme orgullosa de que de 200 personas pasé al callback con otras 24 compañeras y fue una experiencia bastante padre”, expresó la nativa de la alcaldía de Tlalpan.

“Es un sueño. He visto pasar a todos los bailarines más increíbles por The Metropolitan Opera. El segundo día de audición fue mágico porque entramos por la puerta del escenario que es donde yo me he parado a esperar a mis bailarines favoritos a que salgan a darme su autógrafo y dije: ‘estoy entrando por esta puerta que no sabes que hay detrás, que es como mágica’ y fue fabuloso traspasarla”.

El Metropolitan Opera es una compañía de teatro de ópera, residente en el Metropolitan Opera House ubicado en el Lincoln Center de Nueva York. Es considerado uno de los más importantes de la ópera mundial, con un elenco de estrellas norteamericanas e internacionales.

Paula Álvarez, al igual que muchos mexicanos en el extranjero, está buscando conseguir un lugar en las artes escénicas, que le permita forjarse un nombre y una trayectoria artística profesional reconocida y este gran escenario está en sus sueños como siguiente paso.