GRINGA, GRINGA: Alfredo en la cuerda floja

INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ JUE-23-JUN-2022/ Ay Alfredito, ay Alfredito, “dónde no le llueve le llovizna”, ahora está inhabilitado para volver a contender en campañas políticas y muy seguramente le costará el caro a ver andado de “nachas prontas” haciendo campaña en Aguascalientes, con guaruras y vehículos oficiales que pagan los michoacanos.



Hay que ser puercos pero no trompudos. Aunque hay un funcionario responsable de no haberle cuidado a Alfredito las formas de publicitarse durante la veda electoral es otro causal para su inhabilitación y cese del cargo como gobernador, por actos cometidos el 1 de junio y 9 de junio.



Tanta propaganda gubernamental en tiempos de veda electoral, los llevará a la ruina, Carlitos Rugrat Márquez no se puso las pilas, si sabe, porque pos fue asesor de Julieta López, en tiempos de Silvano Aureoles, o acaso ¿no Aprendió nada de Julieta? Bueno hasta por el Tianguis artesanal los sancionaron.



El Tianguis debieron registrarlo por su importancia para que no los sancionaran, pero creo que se olvidaron de ese pequeño detalle, en Uruapan estuvieron bien asesorados, y no fue por Lalo la Lona ni por el grillito cantor, fue una externa quien reviso día con día, una palomita para Nacho por contratar expertas…



Ahora solo falta que el gober precioso acuda al mitín de Mario Delgadillo, pa que amartre y lo sancionen otra vez, asi o más sigue la mata dando se aprovechan de sus buenas relaciones pero no son con el INE es lo malo.



Mientras tanto, Charly Torres se está sobando las manos, pues para él es agradable, perdón, no es nada desagradable ¿O cómo dice que dijo? Bueno pos ya se vió sentado en la de Bergolla, porque las posibilidades son muchas a quioras Vicko Manrico queda de sustituto (no de prostituto) no cabe duda crea fama y échate a dormir.



Pos andan un montón de dimemes y diretes, pero por andar en campaña si antes renunciar a los cargos que representan, ya Morena se quedó sin candidatos pa la grande, Ebrard, Sheimbaum y Delgado y Bedolla, sancionados.



Gringa, gringa el que se apendeja se chinga, ahora ¿quién se está apendejando? Pos se habla de tantas cosas de tantas investigaciones de tantos que dicen que trabajan en el ayuntamiento y hasta se dicen asesores del presidente, verdad ¿Mike Campitos?



El gober precioso realizará en mitin masivo para festejar el triunfo de hace un año, vergüenza le debe dar que en un año no ha logrado nada y que Michoacán esta cada día peor, u entonces festeja el triunfo, debería festejar logros pero no hay.



El gober precioso a brillado más por sus señalamientos e investigaciones de los vecinos que por su trabajo, tiene personas carentes de perfil en su gabinete ay ta el vínculo del Icatmi Corupo ¿Qué hace? Pero bueno como ese caso hay un chingo.



Bueno pos en el Implan no están contentos algunos empresarios porque la síndica burricipal les quito un terreno para donarlo al Sutem, pero pos ya tenían algunos años con el espacio y no le pusieron ni una sola piedra ¿entonces? No quieren sacar dinero y el presupuesto del Implan se va en el pago de empleados, ups.



Será el sereno pero pos la administración burricipal ya va en el décimo mes de trabajo ¿YYY? ¿Qué tieni? Todavía tienen 2 años para dar resultados, bueno pos los de des comunicación social se encargan de que nadie se entere del trabajo de Nacho Campestre, son muy buenos para cubrir los eventos, nadie se entera.



Y cómo en Uruapan hay puros hechos históricos, el mayor hecho histórico fue el de “matar murciélagos” ¿ a quién se le ocurrió tremenda babosada” los murciélagos son uno de los principales polinizadores, y su excremento es el mejor fertilizante para la tierra.



Porque no salen los defensores de animales a gritar ante esta acción criminal y todavía mandan imágenes a los medios para que vean como agonizan los hematófagos, no tuvieron mother… Rompen la cadena alimenticia ¿saben que es eso? Creo que al menos quien hizo tal estupidez lo ignora, en ese caso solamente se fumiga para que mueran los ácaros que transportan y listo.



Que van a saber los burros de orejas, en lugar de apoyar al presidente, ya están en el barco deben ponerse a trabajar, gestionar y hacer proyectos nuevos, no solamente a esperar a jefe para salir en la foto.



Se pasan y así no van a llegar a nada por mucha campaña que hagan los secretarios que andan en campaña, renuncien no les vaya a pasar lo que a su gober y se queden mirando por utilizar recursos públicos para promoción de su imagen y pos GRINGA GRINGA EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…



Fe de ratas: Este texto es ficción cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia.