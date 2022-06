Con todo orgullo: Cineclub Goya

Para celebrar el Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, el Cineclub Goya de la UNAM Campus Morelia te invita al ciclo de proyecciones CON TODO EL ORGULLO, que se llevará a cabo del 27 al 29 de junio, en el Auditorio de la Unidad Académica Cultural.

La programación es la siguiente:

—-

LUNES 27 DE JUNIO/18:00 HORAS

PELÍCULA: PRIDE. ORGULLO Y ESPERANZA (2014).

Dir. Matthew Warchus.

Países: Reino Unido, Francia y Estados Unidos.

Sinopsis: En el verano de 1984 en el Reino Unido, siendo primera ministra Margaret Thatcher, el Sindicato Nacional de Mineros convocó a huelga. Durante la manifestación del Orgullo Gay en Londres, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales. Empieza así la curiosa historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wli35152Bmc

—-

MARTES 28 DE JUNIO/18:00 HORAS

PELÍCULA: RARA (2016).

Dir. Pepa San Martín.

Países: Chile y Argentina.

Sinopsis: Una historia inspirada en el caso de una jueza chilena a quien le quitaron la custodia de sus hijas por ser lesbiana, y que está contada desde el punto de vista de Sara, la hija mayor de 13 años. Sara se siente rara en su cuerpo que no para de cambiar, y con su nueva familia que ahora incluye a su madre, su novia, su padre y su mujer, y un gatito pequeño que su Hermana decidió adoptar. Las cosas se salen de control cuando su padre pide la custodia legal de Sara y su hermana.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=wcrUvxUy_ms

—-

MIÉRCOLES 29 DE JUNIO/18:00 HORAS

PELÍCULA: LAURENCE ANYWAYS (2012) Dir. Xavier Dolan

Países: Canadá y Francia.

Sinopsis: Laurence (Melvin Poupaud) acaba de cumplir la treintena y tiene una vida totalmente normal y establecida: es profesor de literatura y mantiene una relación estable con Fred (Suzanne Clément). Sin embargo, el día de su cumpleaños deja a toda su familia y amigos pasmados cuando les anuncia que ha decidido someterse a una operación de cambio de sexo.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fD0_PilAaVE

Todas las funciones se realizarán en el Auditorio de la Unidad Académica Cultural de la UNAM Campus Morelia. La entrada es libre y gratuita.

Se solicita llevar cubrebocas y respetar la distribución y aforo del recinto.

¡Te esperamos!