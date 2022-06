Reconocen buena acción, de una agente de Tránsito

URUAPAN, Michoacán, 28 de junio de 2022.- Los conocimientos de primeros auxilios, puede salvar la vida de una persona, y eso fue lo que aplicó la agente de Tránsito y Vialidad Municipal, Miriam Aidé Vázquez Mejía, a una persona que sufrió un infarto mientras conducía un auto y chocó contra un camión.

Pero la oficial, conoce del manejo de armas de fuego, de primeros auxilios, ha estado de la agrupación de Radio Organizado de Auxilio (ROA), con el comandante Pedro González Cantú, de manejar una patrulla, pero también, es ama de casa, esposa y madre de 4 hijos.

Miriam Alondra, de 18 años; Paulina Marlene, de 16; Miguel Ángel de 15, y Luis Fernando, de 10 años, todos ellos, estudiantes, son su inspiración y motor, y a quienes recientemente, les dedicó un pensamiento, el cual sustrajimos de su perfil de Facebook.

Les dice lo siguiente, “Me falta mucho para ser perfecta y la verdad, no pretendo ser mejor que nadie, mucho menos, aparentar algo que no soy; simplemente, quiero salir adelante, darles a mis hijos, todo lo que yo no tuve. Soy sencilla, noble, pero de carácter muy fuerte, cuando hay que tenerlo”.

Desde el año de 2018, está en la corporación de Tránsito y Vialidad Municipal, a cargo de Luis Cruz Bedolla, pero ha estado en actualizaciones constantes; lo de primeros auxilios y combate de incendios, también con Luis Enrique Vega de Protección Civil Municipal. Antes, varios años como voluntaria en ROA, a bordo de una ambulancia.

El pasado 24 de junio, Miriam Aidé, acudió en apoyo a un accidente vial, a la colonia El Colorín, donde reanimó al conductor de un auto, tras haber sufrido un infarto y que chocó contra un camión estacionado; esperó la llegada de una ambulancia, y lo acompañó hasta la clínica del Issste.

Ahora, las autoridades municipales, que encabeza Nacho Campos Equihua, darán un reconocimiento a esta agente, Miriam Aidé Vázquez Mejía.