AN hizo un llamado urgente al Gobierno para que reconsidere los recortes presupuestarios al INM, que han agudizado la crisis migratoria en México

• Las malas decisiones tomadas en materia económica por López Obrador desde el inicio de su gobierno y durante la pandemia han puesto a nuestro país en la lista de las diez economías que menos crecerán en América Latina durante los próximos tres años, según información del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ciudad de México, a 01 de julio 2022.- El sector con el que está más en deuda López Obrador es el de los migrantes, porque prometió desarrollo y empleos para que no tuvieran necesidad de irse a trabajar a Estados Unidos. Sin embargo, al implementar su plan de austeridad puso en riesgo el desarrollo de México en salud, educación, cultura, turismo, comercialización y comprometió el desempeño de las Instituciones gubernamentales. señaló Mariana Gómez del Campo, Secretaria de Asuntos Internacionales del CEN del PAN.

En relación a la creciente crisis del fenómeno migratorio en la región, el incremento de caravanas para llegar a Estados Unidos y el contexto de las políticas migratorias implementadas por Estados Unidos en México, la respuesta fue el recorte al presupuesto de las dos instituciones encargadas de garantizar las políticas correctas en materia migratoria.

“Desde Acción Nacional hacemos un llamado urgente al Gobierno Federal para que reconsidere que los recortes presupuestarios al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) únicamente han ayudado a agudizar la crisis migratoria en nuestro país”, insistió la también Diputada Federal.

No podemos dejar de señalar que, el presupuesto ha sido utilizado de manera incorrecta, dando como resultado el aumento de la pobreza en el territorio nacional, la inflación ha encarecido de tal manera la canasta básica que el sentimiento general es que ya no alcanza para nada, los precios de garantía no han funcionado mientras el resto de la economía continúa con tendencia al aumento.

Manifestamos la necesidad de un plan monetario-fiscal que realmente alivie las preocupaciones de los mexicanos a largo plazo, a través de la inversión productiva y la creación de empleos; contrario al caso de construir obras públicas sin utilidad ni rendimientos a futuro, como el AIFA.

“El aumento de la pobreza, la falta de oportunidades y el incremento de la violencia han generado que con el actual gobierno el número de migrantes mexicanos a Estados Unidos haya aumentado y esto derive en situaciones tan lamentables como lo ocurrido en Texas”, concluyó la también Vicepresidenta de la Internacional Demócrata de Centro.