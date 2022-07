Ya es tiempo de que la presidenta de Morena eleve su nivel de debate: Martha Lilia Cortés

Quien buscó protección es la presidenta morenista.

No se pongan nerviosos; mejor ordenen su partido.

INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ MAR-12-JUL-2022/ La Secretaria de Gobiernos y Asuntos Legislativos del PRD, Martha Lilia Cortés Rangel, lamentó que los de Morena descalifiquen los encuentros como el del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas y el Ing. Silvano Aureoles, diciendo que busca protección de la justicia, y peor aún basando sus comentarios en lo que publican las redes sociales.



“Me parece que la Presidenta de Morena debe elevar su nivel de debate, hay cosas más importantes que le preocupan a la ciudadanía; en vez de ponerse nerviosa debería ordenar primero su partido y su gente, que mucha falta les hace, y no seguir opinando de otros institutos políticos”, acotó.

Habría que recordarle a la Presidenta morenista que quien buscó proteccionismo y vivió cómodamente del gobierno anterior fue ella y su familia, y donde deben investigar las autoridades competentes son las áreas en las que se desempeñó la dirigente morenista.



“Es la incongruencia con que se manejan los morenistas, traicionan, critican y juzgan de lo que se sirvieron por muchos años; deberían estar agradecidos con el PRD porque gracias a nuestro partido se dieron a conocer y obtuvieron cargos”, sostuvo la lideresa perredista.

Sugirió a la dirigente de Morena que no se ponga nerviosa por este tipo de encuentros como los del ex gobernador Silvano Aureoles Conejo porque seguramente no será el único.

Hoy nosotros, desde el PRD refrendamos el compromiso con las libertades en toda su extensión, de credo, de pensamiento, de asociación, de expresión, de prensa, y en ese sentido, el PRD es respetuoso de este tipo de encuentros.