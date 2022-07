Refrenda Consejo Político priísta unidad y respaldo a la dirigencia nacional

A los priistas ni nos asustan ni nos amedrentan: Alejandro Moreno.

Traemos en la genética y en la sangre el orgullo de ser priista: Memo Valencia.



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ DOM-17-JUL-2022/ “El compromiso con el PRI va más allá de filias partidistas, por ello, debemos cerrar esfuerzos con nuestros hermanos campesinos, médicos, jóvenes, mujeres y todos aquellos grupos que hoy difama, ataca y no respeta el gobierno federal”, sostuvo el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, durante la IV Sesión Ordinaria del Consejo Político Estatal (CPE).



En ese orden de ideas, el líder nacional agradeció el apoyo y respaldo de la militancia, al ser la fuerza, fortaleza y esencia del tricolor.



“Se acabaron los priistas de primera y de segunda, todos somos iguales y con unidad defendemos a nuestro instituto político, a Michoacán y a México”, señaló.



También aseguró que el PRI ganará la presidencia de la República en el 2024, pese a los señalamientos y ataques por parte del gobierno en el poder.



“A los priístas ni nos asustan ni nos amedrentan, vamos de frente, con todo y a defender al país y sus instituciones”, refirió.



Moreno Cárdenas destacó que México atraviesa momentos difíciles en materia de seguridad y crecimiento económico, por lo que el PRI debe demostrar capacidad, talento, lealtad y categoría política para enfrentar la adversidad y sobre todo, no quedarse callado frente a un gobierno dictatorial al que se le derrumba el país.



“Es cuestión de tiempo y en 2023 vamos a ganar el Estado de México y Coahuila. Si no hay 23, no hay 24”, indicó.



Durante su intervención, el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Guillermo Valencia Reyes, lamentó el acoso del que ha sido objeto el líder nacional por parte del Estado, aunque dijo, cuando se está del lado correcto, la historia pone a cada persona en su lugar.



Por tanto, comentó que el gobierno federal sí está cometiendo un delito, porque quien juró guardar y hacer guardar la Constitución, utiliza los espacios para mostrar chismes e invenciones.



“Traemos en la genética y en la sangre el orgullo de ser priista”, enfatizó.



En la IV Sesión Ordinaria del CPE, se aprobó y tomó la protesta estatutaria a nuevos integrantes del Consejo; a Edna Martínez Nambo como secretaria técnica; y a Walter Héctor Bertrand Trewartha como Contralor general del CDE.



Asimismo, se aprobó el Método para la elección ordinaria estatutaria de los titulares de la presidencia y de la secretaría general de los 113 Comités municipales, de los 113 Consejos políticos municipales; y de los 2715 comités seccionales; así como de los respectivos topes de gasto de proselitismo.



Finalmente, se aprobó la condecoración “Presea Virgilio Pineda Arellano”, otorgada a cuadros distinguidos del PRI los días 9 de abril de cada año, misma que será otorgada al profesor Julián Rodríguez Sesmas, por su destacada trayectoria en el PRI.



Estuvieron presentes, el delegado del CEN, Hugo Contreras Zepeda; 428 consejeros por ministerio estatutario y por planilla; exgobernadores; los expresidentes del CDE, Antonio Guzmán Castañeda, Julián Rodríguez Sesmas y Eligio González Farías; el senador Mario Zamora Gastélum; diputados federales y locales; presidentes municipales; presidentes de Comités municipales y de Comités seccionales; líderes de sectores, organizaciones y organismos especializados.