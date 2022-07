Generar condiciones dignas para la salud de las y los michoacanos, ruta legislativa de Rocío Beamonte

– Refirió que como presidenta de la Comisión de Salud y de manera conjunta con las diputadas que la integran se creó la Ley Contra las Adicciones en el Estado.

Boletín 477/Generar condiciones dignas para la salud de las y los michoacanos, ha sido la ruta trazada en su labor legislativa por la diputada Rocío Beamonte Romero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Una vez concluido el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de trabajos de la LXXV legislatura la legisladora destacó que por ser la salud uno de los rubros más sentidos de la población, determinó enfocar sus esfuerzos en la materia.

Refirió que como presidenta de la Comisión de Salud y de manera conjunta con las diputadas que la integran se creó la Ley Contra las Adicciones en el Estado, misma que fue aprobada de manera unánime por el Pleno Legislativo.

“Esta Ley contiene dos aspectos esenciales, uno que da preferencia a la atención ambulatoria respecto a la atención residencial, tanto en general, como en particular cuando se trate de justicia terapéutica y; que la construcción, apertura, equipamiento y asignación de personal de los centros de atención quede sujeta a la disponibilidad presupuesta”.

Asimismo Rocío Beamonte, promovió un par de iniciativas para reformar la Ley de Salud del Estado. Una de ellas para la detección de las manifestaciones tempranas congénitas que en las niñas y niños son causa de una alta mortalidad.

La otra reforma plantea la organización, operación, supervisión y evaluación desde la Secretaría de Salid, en la implementación de un modelo de Atención Integrada para las Personas Adultas Mayores, a fin de ir generando en nuestro estado condiciones para un envejecimiento saludable.

“En la ruta de salud que me he trazado desde esta representación, he considerado prioritaria la difusión y concientización sobre diferentes tópicos, uno de ellos el relacionado con la donación de órganos y trasplantes, de manera la ciudadanía tenga clara su importancia y la ruta que debe seguirse para hacerla posible”.