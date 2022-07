GRINGA, GRINGA: Parálisis de la administración

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-24-JUL-2022/ La carrerea de Santo Santo Santiago superó por mucho a los de la Magdalena, falda contra calzón, en estas actividades se deja ver quien trae verdadero movimiento y capacidad de movilidad, esto es todo lo ramones se los llevan por mucho, y bueno en Santo Santiago hasta los presidenciables hicieron acto de pasarela política…



Para muestra un botón, así reza el dicho, que le queda al puro sesenta a Giuliana B. lideresa morenista cuando la agarraron en estado de ebriedad, lo único que dijo fue que barandilla está en malas condiciones, ups… antes de aceptar sus errores buscan culpables los morenos.



Ojala no se contagie Migue Paredes que ya mejor se cambiar de lugar de residencia, claro nadie es profeta de su tierra en aquel Estado a Migue Paredes los de Morena lo valoraron y hasta le ofrecieron una diputación federal por la vía pluri, así las cosas Migue Operó para e PRD en Oaxaca y los de Morena lo amaron, punto…



Pus no es secreto que la relación entre Manry, Migue y Chuela esta desgastada, pero Miguel y Chuela tienen un acuerdo verbal de no golpeteo entre ellos, les ha funcionado, hasta ahora.



Pero finalmente en el PRD les queda poco y menos les quedará en septiembre cuando Manri se declare independiente y se deslinde del PRD, aunque no por completo si deja a Alex Mejía como presidente del perderé estará su mano meciendo la cuna…



En la militancia perredista aunque muy desgastada puede ser que quede al frente Toño Lagunas, “es de bien nacido ser agradecido” quienes del PRD se han convertido en personas con riqueza no pueden más que agradecer al partido y consolidarlo, levantar el cascaron que han dejado.



¿Porque el PRD se acabó? Solito no gracias a los traidores, vividores y rateros que se enriquecieron del partido y que ahora que no han obtenido espacios se van a Morena, para seguir haciendo sus pillerías, caray.



Pos ay que ver qué pasa en el gobierno estatal con tanta pinche traición, se avizoran cambios en el gabinetito, hay muchas voces que dicen que a Bedolla lo van a inhabilitar por algunas investigaciones que trae con la Dearriba, en el morral, de ser asi, Charly Torres sube y se convierte en el gobernador del Estado y Vico Manrico puede ser secretario de gobierno, noo s de risa eh.



Aunque usted no lo crea, ya se sumó a la lista de corridos por ineptos al secretario de jurídico Cabra carita cabrón, Aunque muchos dudan de la palabra del presidente en torno a los cambios hay una verdadera decisión y los cambios serán una realidad posterior al primer informe de gobierno, con un año de paciencia y oportunidad de que hagan las cosas bien, pero cabrón ya se sienten más que el presidente, los más pendejos más prepotentes y cabrones,



Un año de cobrar sin hacer nada, es tiempo suficiente para el pago de favores políticos, así que todos están en la cuerda floja, desde la súper secretaría que para nada sirve, Bailón se la pasa sentado en sus laureles creyendo que es el fuerte de Nacho Campestre, pero ¡Oh! Sorpresa no lo es.



Unos más que otros sigue en primer ligar cultura, miedo ambiente, fomento, será muy ahijada del preciso pero pos no hace nada bien, aquellos que quieren hacer campaña pos que renuncien solitos para que no les de vergüenza salir por pendejos, burros y webones.



Será el sereno, pero la administración burricipal ya cumple su primer año, con mala calificación, pero ahora peor que a los disfuncionarios se les h subido el cargo, dicen que llegaron muy mansitos pero ahora andas más altos que el presidente, dese Bailóngo hasta el gato del gato del gato, andan igual, ya sienten que serán diputados y regidores en la próxima. Aquellos que ya andan bateando para otro lado mejor que lo digan y punto.



Pos todos quieren ser regidores y diputados federales y locales, ya andan hasta pensando el tipo de espacio que pueden ocupar, como la diputación local por el distrito sur Uruapan, la quiere una persona con discapacidad, y ya anda dejando testimonio que es una persona con capacidades diferentes, y si bien diferentes… zonga, zonga pero no pendeja…



Quien no se apendeja son los ramones siguen en chinga y será el sereno pero han demostrado la capacidad para el manejo de masas, en la carrera atlética hicieron la prueba de fuego, hasta reporteras anduvieron en el “acarreo” ¡eso es todo! Los ramones se la siguen rifando así que aquellos que no les cumplan compromiso no cuenten con ellos pal 24 ¿Se entendió?



Pos bueno Ramoncito desprecio la invitación a la secretaría el ayuntamiento, así que continuará, por el momento atendido por la secre, bueno su esposo que le hace favor de ayudarle… hasta que Felipe llegue.

Y bueno hay muchos tiradres pal 24 ya andan en chinga vereos en que queda y quienes quedan como delegados de Moena, por lo pronto la buscarán wacha, viuda de Ángel Cedillo, Juan Daniel, Xiomara, Gema Lucesita ya está y Ramsés Quecosa bien apoyado pero el perredistas aspira a llegar, pero quien tenga más saliva comerá más pinole y la mano del PRD (manry) estará lista moviéndole al atole, quiero ver que superen a os Ramones,



Esto es así, quien no lo entienda entonces desconoce el sistema y pos en la nada se queda, el movimiento para que los dirigentes metan delegados es pensado en el 24 a quien se le ve lento es al equipo de Nacho Campestre, aguuuas, los funcionarios no acaban de entender que tienen que reforzar a Nacho Campestre pero pos se están agringando y GRINGA, GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

Este texto es ficción, cual parecido con la realidad es mera coincidencia.