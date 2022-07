GRINGA, GRINGA: Morena trae con queso las corundas

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-31-JUL-2022/ “No tiene la culpa el indio si no el que le hace compadre” por malecha, por segunda ocasión el ayuntamiento rechazó la propuesta de dar de baja 727 bienes inmuebles a la señora síndica burricipal, que debe aplicar correctivos porque sus colaboradores afectan su futuro político.



Aunque Julio Brutus Molliniega nomás no da una en la integración y pos los regidores no tienen por qué pagar platos rotos de una observación de la auditoría superior. Si no creen que le pregunten a varios regidores del período de Caldo Mehacías que todavía están siendo notificados y requeridos de multas.



El gobierno no es eterno y por mucho que la síndica busque ser diputada y lleve ventaja por su discapacidad, la auditoria sanciona a todos aquellos que no hacen bien las cosas y dar de baja chalecos antibalas y 70 vehículos que a su decir no sirven ni como fierro viejo, pero no es cualquier cosa… si no creen que le pregunten a varios regidores del período de Caldo Mehacías que todavía están siendo notificados y requeridos de multas.



Pos los regis que le hablen a la de “fierro viejo que vendan, refrigeradores, estufas, coches armas etc etc etc” y sacan lana, por que sacan o que le hablen a don José Luis Trinidad el señor que le compró la chatarra a Adys Magaña y por menos de eso le dieron 270 mil pesos, claro previa licitación, ¡como debe ser!



Qué bueno que la funcionaria ya está estudiando leyes. Pa que conozca un poco y July Brutus. no le diga mentirillas, aunque en la Unicla no hay mucha garantía de excelencia, pero algo aprenderá.



Y una vez que termine su carrera, cuando menos no lo toma a personal, no regaña a los regidores y mucho menos deja ver su enojo, ¡caray, pinches regidores pa que hacen enojar a cosita…!



De 270 artículos que quieren dar de baja hay chalecos antibala y armas de fuego ¿por qué tanto interés? Ay July Brutus Molli que no sabe que para dar de baja esos artículos se necesita hacer un procedimiento especial.



Julio piensa que ya por favorecer a su jefa con pasarle materias en la Unicla ya se ganó el lugar de pepe pepona, pero todo se sabe en este pueblo.



Julio tiene sus formas para obtener cargos públicos aún se recuerda cuando tuvo que llorarle a Caldo Mehacias, para dos cosas chamba y otro favorcito relacionado con el entonces tesorero (Toñito)… si el pasillo del amor hablara.



Por cierto, y hablando de traiciones, cómo dice la canción, pronto podremos dar a conocer algunas fotos y videos que nos heredó el buen amigo chavita Ávila, en gloria esté su alma, ver para creer. Lo bueno es que nos permitió guardarlos…



Y pasando a otro temazcal, los encuentros en lo oscurito son lo de hoy, Godoyini imagina que nadie se entera de sus visitas al pueblo uruapense pero aquí todo se sabe, como su reciente cita con Migue Pared, andan coqueteando con Morena, nadie es profeta en su pueblo, pero basto una llamadita de Manry, el jefe de jefes…



Ay ta Fredy Bergolla trae la sombra de Morrón que no lo deja, ni lo dejará, en paz, hasta le echa leña al fuego para que le vaya pior…



Ramoncito anda en lo suyo si hoy fueran las elecciones los ramones serían un factor importante para inclinar la balanza, junto con los manzo que ya andan en chinga.



Los manzo & Ramones, saben cómo se mueven las aguas y primero metiendo delegados, es imprescindible y quien tenga más delegados aliados tendrá mayor posibilidad de candidaturas.



El nombramiento de delegados veremos quien tiene mayor poder en Morena, están en las listas de candidatos, simpatizantes del verde y del prd, así que pos gringa gringa y cómo no harán una elección viciada si quienes hoy son Morena antes en el PRI y PRD hacían lo mismos, son los mismos, mismas mañana, el color no cambia al individuo.



¡Chingao! No hay nada nuevo y la oposición en la pinche nomina guinda recibiendo dinero, así ¿cómo? La dirigente del PRI, hija putativa de Peter Pancartel, quedó a deber dinero y hasta órdenes de embargo tiene, porque recibió dinero de los apoyos y no entregó los productos, en el PRD Viridiana no ha tenido carácter para hacer críticas al gobierno dicen que son órdenes de Manry y a panadería anda iguanas ranas.



Jaime Verduras ya anda en campaña para la diputación local, ja j aja. Trabajen webones baquetones, a la presidenta del sistema y del DIF no le va a gustar que dejen a su señor a su suerte, los va a regañar ya les advirtió una vez la segunda no quiero imaginar…



La doña es cabrona, será el slogan de la campaña siguiente si es mujer, Yadis no quiere que lo que le ha costado “tanto esfuerzo” otro lo desbarate, así que más vale pájaro en mano que cientos volando, ese dicho ni al caso pero suena bonita ja ja ja.



Cuidado con los amigos traidores y envidiosos y Nachito tiene varios, así que ¡aguuuaaas! Cuídate Nacho que ya por ahí te andan buscando, son bien cabrones no te vayan a tumbar.



Al que quieren tumbar es a Fredy Bergolla, los Morones le cierran carreteras, le sacan canas verdes y pos esto apenas empieza, veremos si o dejan así de facilito, todo apunta que no habrá sexenio completo.



Pos Charly Torres Piñata ya siente que se sienta en la de Bergolla, hay quienes aseguran que inhabilitan al gober por las fuertes investigaciones que trae y pos llega Carlos y Manri a la secretaria de gobierno, no lo duden.



Tampoco es de dudar que en lugar del Srito. del sobrero llegue su hermanito, así las cosas y pos ¡los cambios para cuándo? Ya se ven amables aquellos que se sienten en la calle ¿verdad cabrera? Pos ya tuvieron un años pa trabajar y no dieron resultados ahora si el que se vaya se va por pendejo y pos GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA.

FE DE RATAS: ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIER PARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIDENCIA.