SACRILEGIO POLÍTICO: Nuevos de-votos para la morenita

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-31-JUL-2022/ Ya sea con limosnas, canonjías o indulgencias pero el culto a la morenita del Tepeyac se fortalece para acrecentar la fe que los mantendrá como guías espirituales en el 2024.



El fervor religioso se manifestó con muchos voluntarios que dieron “aventón” a familiares, vecinos y amigos tal como nos inculcó la iglesia PRIstiana desde los tiempos pos revolucionarios.



En una vuelta al sol estaremos en un ejercicio similar para elegir al nuevo postulado a ser el nuncio apostólico ¿o será nuncia si se cumple la profecía escrita en millones de bardas por todo el país?.



Marcelino, pan y vino, canciller que fue preparado para ser jerarca de nuestra nación sería la menos mala de las fichas del Mesías de Macuspana pero flaco favor le hacen sus dizque operadores como el nefasto monje Wilberto Rossano Delanno quien insultó a los reporteros de la fuente.



No solamente eso también se adjudicó haber sumado para la causa ebrardorista a figuras destacadas de la parroquia aguacatera como Don Chuy Garibay, el único canónigo cardenista, el ingeniero Meño Trejo y hasta Sor Marinela Peluches.



¡No se midió el monje loco! Pero como así le funcionó en la precampaña de Cristo Arias donde quiso ganar la candidatura con encuestas, y bajo supuestos amarres con grupos de poder, pues Wilberto hizo de las suyas.



En temas locales, nuestra parroquia aguacatera se vio distraída con un falso debate en torno a la chatarra eclesiástica, cuyo destino es incierto debido a que los capellanes y monaguillos de la vicaria Majda Astaroth andan en grillas internas e incumplen con sus tareas de enlistar debidamente los muebles e inmuebles que deban desincorporarse.



Hasta los reporteros se deshacen de sus archivos. Porque eso de almacenar cintas, cassettes, fotografías y filmaciones solamente sirve para ocupar espacio que ahora con el metaverso, la nube y las nuevas tecnologías se puede digitalizar sin mayor problema.

No es secreto de confesión que el videógrafo y reportero Chavita acumuló bastante material en su casa del Infonavit Aeropuerto y aunque se destruyeron decenas de cassettes: beta, VHS, 8mm, VHS-C… hubo respaldo del material.



Es encomiable lo anterior porque en el caso de los familiares de Luisito Aguilera,se perdieron sus cintas y hasta fue malbaratado su equipo con lo que se pierde información importante para entender la historia de nuestra feligresía uruapense.



Para proteger a los inocentes evitamos publicar sus nombres pero vaya hipocresía de una funcionaria estatal que de desgarra las vestiduras por las féminas pero, desde casa omite amonestación contra un sobrino suyo, boletinado como persona non-grata en un fraccionamiento del oriente de la parroquia porque los guardias del conjunto habitacional reportaron a un paterfamilia que el “angelito” era dado a violentar a su noviecita.



Menester es decir que el fulano se escudó en su poderosa tía para amagar al paterfamilia. Pero ¿cómo va a corregir al sobrino? Si su querubín también gustó de practicar artes marciales mixtas su entonces pareja y ahora con la nueva desposada también le aplica el rigor como dicen que se lo aplicaba su señor padre a su consorte. Esto último no fue confesión sino franco chisme de un mecánico de Quirindavara.



Esta semana se darán los toques finales al informe del párroco Nacho Campus y es de esperarse una tercera regañiza a sus secretarios y directores que ya están por cumplir 25 quincenas y no entienden la o por lo redondo.



Los parroquianos esperan que se recupere la tranquilidad, se atiendan los baches y que se traigan obras de alto impacto con la cacareada alineación de los astros que poco o nada se nota en el terreno de los hechos.



Desde este púlpito hacemos votos para que las ovejas descarriadas apacigüen su ira y los funcionarios parroquiales hagan un genuino acto de contricción, se arrepientan de sus pecados y dejen el cargo a quien sea digno del cargo.



No mentir, no robar, no traicionar. Son los mandamientos de la morenita pero se han convertido en letra muerta. En programas nobles como las despensas de abarrote y paquetes de carne, los encargados añaden sus cinco pesitos de rigor. El problema es que hay cinco o seis jefes y todos quieren su diezmo. Así ¡no!.



Sea pues, caros lectores de este evangelio noticioso. Nos saludamos en la siguiente que el señor os coja confesados.