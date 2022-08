Por la reconstrucción y la transformación: Itzel

+ Primer informe de gobierno de Itzel Gaona Bedolla.

ZIRACUARETIRO, Michoacán, 5 de agosto de 2022.- A un año de distancia, se ha trabajado en la reconstrucción y transformación del municipio, de lo cual, se han tenido avances importantes, gracias al respaldo de la ciudadanía y los gobiernos federal y estatal; de tocar puertas para la gestión de recursos, pero, sobre todo, con vocación de servicio, de justicia y con resultados.

En sesión solemne, en el auditorio comunal, rindió el primer informe de gobierno, la presidenta municipal, Itzel Gaona Bedolla, ante el pleno del cabildo, invitados especiales y representantes de la sociedad.

Dijo que, con el esfuerzo de su equipo, se ha podido generar un mejor Ziracuaretiro, a pesar las adversidades de la naturaleza, como incendios e inundaciones. La población espera mucho de nosotros, agregó, por lo que seguiremos a la altura de las expectativas, con resultados palpables, pero, sobre todo, con la transparencia que nos ha caracterizado.

Este gobierno municipal, señaló, está cimentado en los valores de la Cuarta Transformación, de no robar y no traicionar; venimos a servir, no a servirnos, recalcó. Por ello, se ha trabajado en tres ejes fundamentales, el de servicio, justicia y resultados.

Entre los invitados especiales, estuvieron, los alcaldes de Uruapan, Nacho Campos Equihua; de Nuevo Parangaricutiro, Jesús Espinoza Rochín; de Taretan, Alfonso Janitzio Chávez Andrade; de Acuitzio, Miguel Ángel Villaseñor Arreola; de Lázaro Cárdenas, Itzel Camacho, así como la diputada Macarena Chávez, entre otros.

Como preámbulo, el cantante Jorge González. En lo cívico, la banda de guerra de Bomberos Voluntarios de Uruapan. A mitad del informe, una fuerte lluvia acompañada de rayos, lo que ocasionó que se interrumpiera la energía eléctrica en varios momentos.