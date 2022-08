GRINGA, GRINGA: Un año de confianza

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-10-AGO-2022/ Se terminó el paseo porque “turisteando andaba” los funcionarios burricipales a quienes se les llegó la hora porque no dieron en ancho, no dieron resultados y encima de todos salieron traicioneros y mariposones”



“Ya le dieron uno ya le dieron dos, ya le dieron tres y su tiempo se acabó” no hay mal que dure cien años ni pendejo que los aguante, Nacho Campestre anunció los cambios en el gabinete para el 15 de agosto, considera que un año fue suficiente para el pago de compromisos: políticos y morales.



Y se agregan nombres a los corridos, no son de la banda el mexicano ni nada por el estilo, refiero aquellos cuyo curriculummmm no les quita lo atarantado y que por pendejos correrán de la administración burricipal.

Si tú eres, traidor, desleal, wuevón, pendejo, haz maletas y ve firmando tu renuncia, porque ese grupito simplemente se va… ya ni pregunte me voy? SIII eres el elegido.



Nacho les pudo aguantar errores, pero no pendejadas y menos chingaderas, Jerry Mendoza que no diga que no puede con el tema de la basura, parece que le pagan para que más esquinas sean invadidas por basura.



Todas las administraciones han trabajado con el mismo presupuesto y mismos camiones, y nunca en décadas había estado tan mal el servició de recolección, parece que Nacho les paga para hacerlo quedar mal.



El de Obras públicas, el que dice que los periodistas son pediches y muertos de hambre y con un desayuno los calla ¿será? O es que al que no le dio el desayuno habla de más por ardido, en fin baches por todo el pueblo, que explique porque tanto accidente, caray por evadir baches chocan, atropellan, se caen de las motos en fin…



Y la pasada elección, para delegados de Morena, dejó claro quien si y quien no trae canicas para jugar, carajo que encuerada le dieron a los líderes y a aquellos que dicen que acarrean un chingo de gente, pero difícilmente los acompaña su familia, bueno con tanto dinero del Estado y acarreo de programas Conny, pero es de vergüenza pinches 17 mil votos, esperábamos 50 mil, les quedó grande y que nadie diga que no le entró ¡tooodooosss fueron ama!



Elección ni pena ni gloria, la sucia elección, vergüenza les debería dar, mover votos con personas que tienen inscritos en los programas y ya viene el 2024 en serio ¿creen que será Claudia? Creo que no piensan en otros como Augusto o Lazarín o ¿quién más?



La mujer que se autodestapa como la más votada de Uruapan y la región, no le da pena, si que la han votado varias veces, bueno ya se ganó el apodo de clavillaza ¿por qué será? con 900 votos se siente pelotuda, muy pocos por tratarse de la “novia” de un Piñata, así que no es motivo de festejo, pero el autoapodo le va bien…



Fue una elección cuestionada e impugnada por tanta pinche porquería, ya ni la rechingan, acarrear a personas en sillas de rueda que no sabían ni a que chingados iban, cuando menos los hubieran capacitado, bueno Juanito Manzo con más de mil votos, pero el si es el más votado, todos le piden sumarse, con 1008 votos logró el primer lugar en número de votos, tanto desmadre para ese número de votos, no lo puedo creer.



Lo que queda claro es que Morena no puede cantar victoria, porque con todo y beneficiarios del bienestar 17 mil votos son nada, así que es momento de sentarse a pensar Bedolla y Nacho Campestre no pueden cantar victoria, porque con todo y la chequera del Estado y municipio estas reprobados…



Conste que la diputada por tecera ocasión con licencia y secretaria del Migrante advirtió, en sus redes sociales, que “los verdaderos morenistas andábamos con la lonita del gobierno legítimo para todos lados afiliando gente para el movimiento” y los exhortó “pónganse buzos” ¿qué tal?



Brenda se ha sabido mover, espero hasta las cero horas para inscribir como síndica a Magdalena, de esa manera puso a Nacho Campestre entre la espada y la pared, es buena para la polaca, lo malo es la traición no se hará esperar, tiempo a tiempo, hoy parece de locas, pero veremos…



Y egresando al tema ¿Qué le paso a los Ramones? Si en la carrera de Santo Santiago presumieron 6 mil acarreados, traían a farsantes y farsantas pagándoles por anticipado, lista en mano y creyendo en la honestidad de los acarreadores, pero a la hora de la elección para delegados se fueron con Nacho Campestre y con los Manzo.



Para nadie es noticia que a Ramoncito lo siguen los traicioneros, la noticia es que no aprende después de tantos chingadazos políticos, caray, es urgente que el Inge Ramón selecciones bien on quien trabajo, por mucha lealtad de su equipo aún cree que esta en la época de los 90s y hasta hace una década, las cosas han cambiado, si señor…



Pues que los funcionarios hayan operado para el acarreo en bien de Ramoncito les va a costar la chamba y pos que ni se lamenten porque aparte de webones y buenos para nada traicioneros y desleales, no mmn.



Culebras no olviden que el proyecto se llama Nacho Campestre no Ramón, ni Manzo, por el momento es Nacho el presidente burricipal, ramoncito ya no será secretario del ayuntamiento, salieron peliaus, y Nacho buscará la reelección, no se apendejen porque pos GRINGA GRINGA , EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…