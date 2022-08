Los morenistas que señalaban la militarización como paso al fascismo, hoy pretenden hacerlo por decreto: PRD

Estamos en contra de que militaricen el país y violenten la Constitución: Octavio Ocampo

No es la vía para lograr la paz que requiere nuestro México; urge replantear estrategia

La incongruencia de la 4T, terminan haciendo lo que veían mal en otros gobiernos

Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolucion Democratica (PRD), reprobaron la intención del Gobierno federal para que mediante decreto la Guardia Nacional se transfiera a la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), y que pretenden concretarlo el 16 de septiembre.



Octavio Ocampo Córdova, presidente del PRD, señaló que quienes ahora proponen mediante un decreto presidencial y pasando por encima de la Constitución, militarizar el país, son los mismos que hace unos años criticaban la militarización y lo señalaban como una forma de instaurar en México el fascismo.

“La decisión de que la Guardia Nacional deje de formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pase a la SEDENA, es militarizar el país; en el PRD estamos en contra de que se militarice, en contra de que violenten la Constitución, de que se atente contra los derechos humanos y se rehuya al análisis, al debate. No puede ser que un decreto presidencial nos lleve a militarizar el país”, expresó.



Ocampo Córdova dijo: “El militarizar las calles no es la vía para lograr la paz que requiere nuestro México, es necesario replantear la estrategia de seguridad pública que no ha dado resultados”.

El líder del PRD señaló que al hacer un decreto presidencial para que la Guardia Nacional forme parte de la SEDENA significa que el Presidente de México rehuye al debate, a hacer las cosas mediante la legalidad, y muestra además el autoritarismo.

“Para reformar la Constitución tendría que enviar la propuesta al Congreso de la Unión, al Senado, y hacerlo legalmente, pero no lo hace porque tiene miedo a la confrontación de ideas”, expresó Octavio Ocampo.

Asimismo, destacó que el PRD está a favor de las acciones que conduzcan a la construcción de la paz, a generar estabilidad y garantizar la seguridad pública a las y los mexicanos, sin embargo, -reiteró-, “la militarización no es el camino, todo lo contrario”.

Es la incongruencia con que se maneja la 4T, hoy terminan haciendo lo que antes criticaban y que veían mal en otros gobiernos, todos los que ahora apoyan que por decreto se militarice el país son los mismos que antes prometían regresar el Ejército a los cuarteles y decían que las corporaciones de seguridad pública tendrían que ser de carácter civil.

¡No a la Militarización!