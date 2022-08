SACRILEGIO POLÍTICO: El que calla otorga

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-14-AGO-2022/ Un cisma se cierne sobre la secta de la morenita tras la violación del secreto de confesión que realizó el canónigo metropolitano conocido como el frayle del sombrero.



A través de un sermón digital, Carlo Manzini, señaló con índice de fuego al párroco Ignacio de solapar un manejo pecaminoso de las limosnas parroquiales así como de la imposición del diezmo doble al gremio de los alarifes, maistros y medias-cucharas.



Aunque nuestro derecho canónigo impone que el acusado está obligado a demostrar, mediáticamente el golpe ha cimbrado a la curia romana y remona con reuniones virtuales en donde acordaron enviar un investigador plenipotenciario para deslindar responsabilidades. No tanto para hacer justicia o aplicar los cánones sino para cuantificar el daño político y darle una salida electorera para remontar en el año 2024.



Hay un ambiente enrarecido: el nuncio Andrés presionó a la congregación FEMSA para que los Ossos dejen de generar su propia electricidad y le compren el suministro a la Cofradía de la Fé Ecléctica (CFE) que encabeza Manolo Barté. Aparte, en la cena de empresarios donde les pasaron el cepo de limosnas, FEMSA y otros empresarios protestaron ante el jerarca de la Morenita para recordarle que en campaña se comprometió a desterrar estas prácticas. Se dice que el nuncio advirtió que en caso de negativa retiraba el bozal al tigre y se deslindaba de los daños que pudiera causar.



En nuestra diócesis michocana el obispo Bedolla analiza el relevo de la dirigencia de La Morenita para evitar que el sacristán Carlo Torricelli se le suba al cogote y lo haga rehén de sus exigencias en el 2024. El ojiverde trae en jabón a los aliados del apóstata Rulas Mormón que bajo el manto de la Abadesa Claudia anda reviviendo sus fueros por tierras de la Quinta Circunvalación.



Otro frente abierto prematuramente es el proceso para renovar el Colegio de San Nicolás, cuyo trono pretende el párroco aguacatero Nacho, arropado bajo el manto de la exrectora Silvia. Al respecto podemos comentar que el Consejo de Notables se inclina más por la monja Yarabí, que es adepta del ex rector y ex gobernador Salvatore Jarana, falta ver a quién propone “El Güero”.



Es así que nuestra amada parroquia aguacatera se ve inmersa en una vorágine de pleitos clericales, disputas delincuenciales y hasta problemas de alcobas, cornamentas y desviaciones sexuales contra natura ¡Ave María Purísima!



Nacho no está solo. Está abandonado a su suerte. Carece de equipo que lo defienda y lo asesore conforme las leyes maquiavélicas y las recomendaciones orientales de Tsu Tzu.



Su comunicación parroquial se quedó en babia ante las pedradas virtuales de Carlo Manzini, no hay manejo ni contensión de crisis pero ¡que sabe el burro de freno! Esto constituye una omisión mas que se releve al hermano Lelo de esta responsabilidad que incumplió por andar en el romance. En lugar de escribir bien los boletines le escribe versos a su Gaviota.



Así como el hermano Lelo, más de medio parroquia: entre sacristanes, monaguillos y catequistas tienen un pie en el equipo Manzini, todo por preservar la chuleta, sin importar que les llamen traidores.



Es por ello que la tibia defensa #noEstásSolo se antoja como una burla para quien los arrimó a comer con manteca y sudan frío al tener que asumir una postura contundente.



No se animan porque saben (In pectore) que la feligresía está insatisfecha, con la basura, los asesinatos, los robos, los baches, las desapariciones, las reducidas obras y el desencuentro de la parroquia con los privados de iniciativa así como el rompimiento con el obispo Bedollini al abrazar a los impresentables Rulas Mormón y Lionel Godoy.



Con el sermón del viernes Carlo Manzini desata la lucha por la parroquia aguacatera ya sea para su persona o su fraterno Giovanni Manzini que despacha en la sacristía de gobernación bajo la férula del inefable Carlo Torricelli.



Este lunes 15 celebramos la Asunción de María. Yo les recomiendo encarecidamente que pidamos clemencia para nuestra parroquia, que su manto protector nos libre de otro michoacanazo y que enternezca los corazones de los servidores para que obren con honradez para beneficio de los feligreses.



Los demonios andan sueltos y debemos ser precavidos para evitar la seducción demoníaca, prestemos atención a todos aquellos y aquellas que se atreven a emplear “ES CUANTO” sin las debidas licencias eclesiásticas ya que son adoradores de Belcebú al saludar con signos, gestos toques luciferinos ¡Dios se apiade de ell@s! reciban el ósculo de paz y que el señor os coja confesados.