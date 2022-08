Amplía UTM sistema mixto en Gastronomía y Energías Renovables

_Es requisito tener título de Técnico Superior Universitario en la carrera que se desea cursar_

*Morelia, Michoacán, 17 de agosto del 2022.-* De acuerdo a la demanda que han presentado estudiantes de la Universidad Tecnológica de Morelia (UTM), la oferta de sistema mixto se amplía a la licenciatura en Gastronomía y a la Ingeniería en Energías Renovables y Mantenimiento Industrial.

Es requisito contar con el título de Técnico Superior Universitario (TSU) en la carrera que se pretende cursar y demostrar que por su actividad laboral formal no puede acudir a clases de lunes a viernes. Para ello, los interesados deben presentar: recibo de honorarios, constancia laboral expedida por la Unidad Productiva (UP) en la que labora , y la Constancia de Situación Fiscal de la UP.

Graciela Andrade García Peláez, rectora de la UTM, expresó que al igual que el modelo mixto de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial, se abre la posibilidad en la Licenciatura en Gastronomía, y en Energías Renovables, con clases en línea entre semana, entrega de actividades a desarrollar e investigaciones, y los viernes por la tarde y sábados en la mañana en talleres y laboratorios, optimizando así una de las virtudes del Modelo Académico de la UTM, con un 70 por ciento de actividades prácticas.

Andrade García Peláez explicó que la continuidad de estudios en las tres carreras implica cursar 5 cuatrimestres; es decir, que concluirán su formación profesional en 1 año 8 meses. Las materias que integran cada cuatrimestre se encuentran en la pagina oficial www.ut-morelia.edu.mx

Los y las exalumnos de la UTM interesados en completar sus estudios profesionales en este sistema mixto deberán acudir al Departamento de Servicios Escolares, de la Universidad Tecnológica con los documentos necesarios ya descritos.

El proceso de inscripciones cierra el próximo viernes 19 de agosto. Recordar que el segundo examen de admisión es este sábado 20 de agosto, en línea a las 9:00 y 15:00 horas. La inscripción se realiza en línea en la página oficial de la UTM.