GRINGA, GRINGA: Pelea de inválidos ¿Hay tiro?

LA TRAVIESA/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ MIE-16-AGO-2022/ Tan cabrón el pinto como el colorado, uno es cabrón y el otro lo que le sigue, ninguno es la mona de los cerillos asi que ya veremos sacar chispan en la polaca al preciso y al diputao, caray hasta dónde va a llegar el pleito del poder por el poder…



Por una parte las serias acusaciones que lanza el diputado y señala a Nacho Campestre de corrupto y delincuente, son temas serios y deben ser tratados en las instancias correspondientes, eso sería actuar en congruencia porque ni la tribuna del Congreso de la Unión ni la red social Facebook son fiscalías.



Lanzar quejas en redes sociales es mero populismo, protagonismo político que busca sacar beneficio, quiere decir que el buen amigo Carlitos no tan Manzo quiere ser presidente burricipal de Uruapan, en la ciudad del mal o abrirle camino a su hermano Daniel El Travieso.



El que calla otorga Nacho Campestre se ve lento en su defensa ¿Ontán? Los asesores, especialistas en imagen no que muy chingones, hasta ahorita no les aflora el intelecto, dejaron sólo a Nacho se entretuvieron tomando fotos en el estrado del primer informe, como si fueran ellos quienes informaron, ridículos, creen que son los importantes, EL NOMBER UAN ES NACHO, SON I.I.P Y R…



Sacar un marco paniaguado de “#NoestasSolo” eso ¿qué? En verdad es la respuesta, me habría gustado ver a un grupo de asesores diciendo que el que señala está obligado a probar y a demostrar, UNA DEFENSA REAL.



Tampoco al Secretario Jurídico salió afirmando que el presidente es un hombre honesto, alejado de aquellos señalamientos, que hace el diputado, y que presentarán denuncia penal por difamación y daños a la imagen, pero nooo, solamente su foto “yo apoyo a Nacho” aparte de lentos, desleales, ya los veré en DOS años llorándole a la luna, así no van a la reelección, ni aunque se integren al grupo de Carlitos en este momento.



La NO defensa de los secretarios, directores, coordinadores y todos los del equipo de nacho, en este momento ya debían estar gritando y defendiendo a su jefe político, a su proyecto, pero no es posible pedirle peras al olmo, tristemente.



A Nacho Campestre no debe temblarle la mano para hacer los cambios prometidos, ya vio que no trae equipo dos o tres fieles, Es todo.



Bueno mejor diré “ES CUANTO” acompañado del toque y señal para que piensen que pertenezco a la masonería, ¡jajajá! porque hay varios charlatanes que usan palabras y toque, señas y saludos de nuestra augusta institució y no saben ni por dónde se ahorcó la yegua, la ignorancia es atrevida y la ignorante también.



Las apariencias engañan, ya están como el encargado de obras, se entretuvo demás en las inyecciones de botox en la frente, en el rostro y quien sabe en donde más y no supervisó la obra de pavimentación del acceso al Milagro donde dejaron las rampas con árbol integrado, al centro de la rampa, poste y piedras.



En esa obra metieron mano tres empresas constructoras, Toro y Magallón ¿por qué no hacen bien las cosas? Por eso Nacho no inauguró la obra antes del informe, aunque la anunció como concluida, pero ni las bocacalles ni los peraltes ni las guarniciones están bien ¿qué pasó?



Pos hablando de mujeres y traiciones, a Nacho no lo acompañó el Gober, pero, si, a presidentes de otros municipios inclusos más pequeños como Panindícuaro, Charo, entre otros y a Uruapan envía a Gaby M. incluso el preciso fe cuestionado, por la prensa, por el divorcio con Bedolla, que ya es más que claro.



Pero Nacho fue arropado por ex presidentes municipales: Juan Elvira, Aldo Macias, Luis M. Magaña, Genaro Campos, Gabino González y Prisciliano Jiménez pero faltaron Toño Lagunas, Tony Creams, Mary Doddoli y el zorro plateado Meño Trejo, el Pirruris Barragán, Pepe Robledo. Pero Juan Elvira Aldo Macias,Luis M. Magaña y Priciliano.



Lo acompañaron a si como diputados como Gaby Cázarez, Reyes Cosari, Edna Díaz y Leonel Godoy,faltó Carlitos Manzano.

Y pos en el Estado no cantan mal las rancheras, parece que los Carlos andan desatados, asi como el diputado también el secretario de gobierno, dándole contratos a los cuates, mientras la gente de Bedolla queda fuera.



Bueno dicen que Carlos Piñata se ve como Gober, pero hay quienes dicen que el Güero está esperando, al acecho y pos si alguien sale no será Bedollín sino Carlos, caray sueno lógico, así como casitigó a Nacho por su amistad con Morrón, al rato la secretario estará en la banca, ¡hartas traiciones en Morena!



Y pos la secretaria de educación está lista para ir a la rectoría de la Michoacána, asi que Nacho Campestre no va mientras Bedolla siga en el gobierno ¿ni aún con el apoyo de su mentora Silvia? Hay mucho que ver, así que aquel que no juegue bien sus piezas, pos se agringa y simplemente GRINGA GRINGA, EL QUE SE APENDEJA SE CHINGA…

FE DE RATAS.- ESTE TEXTO ES FICCIÓN CUALQUIEN ARECIDO CON LA REALIDAD ES MERA COINCIENCIA.