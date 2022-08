Lamentable que Michoacán se catalogue con alerta de viajes por Estados Unidos: PRD

Necesario un viraje en la estrategia de seguridad y mayor coordinación: Octavio Ocampo

La falta de resultados en el combate a delincuencia perjudica imagen de México, la economía y el turismo

PRD, no es obstáculo en la construcción de paz, y respalda acciones orientadas a recuperar la tranquilidad



INFOMANIA/ MORELIA, MICH./ VIE-19-AGO-2022/ Las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD), coincidieron en señalar que la falta de resultados en materia de seguridad pública perjudica la imagen de México y su economía.

Al darse a conocer que Estados Unidos emitió una alerta de viajes para no visitar estados como Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, el Presidente del PRD, Octavio Ocampo Córdova, consideró que la estrategia de seguridad pública requiere un viraje y mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno.



“Esta falta de resultados y el no querer hacer cambios, perjudica la imagen de nuestro país, la economía, el turismo, las inversiones, y eso se refleja en estos llamados que ahora hace el gobierno de Estados Unidos que sus ciudadanos no viajen al país y en caso particular a Michoacán”, expresó.

Octavio Ocampo enfatizó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no es ni será un obstáculo en la construcción de la paz, y respaldará todas las acciones gubernamentales encaminadas a lograr la estabilidad, sin embargo, no es el camino la militarización ni los esfuerzos aislados, “el combate tiene que ser frontal y tiene que existir coordinación”, dijo.



Es de recordar que el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, replicó el mensaje del gobierno estadounidense de que sus ciudadanos no viajen a estas entidades de México por ser las de mayor índice delictivo.