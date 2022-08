SACRILEGIO POLÍTICO: Tapáos los unos a los otros

EL REVERENDO/ INFOMANIA/ URUAPAN, MICH./ DOM-28-AGO-2022/ Este día de San Agustín finaliza La Canícula y con este cambio de tiempo esperamos que el espíritu santo ilumine a nuestro Párroco Nachito para que enderece la conducción de sus ovejas descarriadas y sea un buen pastor.



Ojalá que los aires de la Villa de San Agustín de Laredo, Texas lo motiven a realizar un acto de contrición y aparte de darse golpes de pecho externe un sincero MEA CULPA para asumir su responsabilidad histórica y acatar cabalmente los postulados de la Cartilla Moral de nuestro mesías Andrés Manuel.



Casi nos toca aplicarle los santos óleos a Carlo Manzini, afectado por el Covid 19, que lo atacó luego de una llamada del doctor, del doctor Lionel Jodoy, coordinador de la bancada de canónigos de secta Morenita, de manera que el del morral no acudió a la plenaria y se redujo la posibilidad de abordar la tribuna el uno de septiembre donde exhibiría al párroco Nachito.



Este día, el canónigo del sombrero efectuó un servicio religioso para repartir mochilas entre los párvulos que mañana retornan a sus escuelas. En su fervorín religioso llamó a la protesta civil pacífica mediante una suspensión de pagos de impuesto predial y servicio de agua para afectar las arcas parroquiales de las que se llenan el bolsillo una caterva de pillos e incontables familiares del pastor del Cupatitzio.



Este sábado, las representantes de la Parroquia del Trabajo (PT) efectuaron cultos públicos bajo la convocatoria de ser asambleas informativas para darles a conocer nuevos programas de apoyo.



Muchas parroquianas deploraron el bautismo forzado al que se ven sujetas solamente por inscribirse a la Escuela de Beneficios, digo de Oficios por lo que se convierten en creyentes obligadas a participar en peregrinaciones, misas y ejercicios espirituales.



Pese a ello, Sor Magdalena Aztaroth estará en las boletas de la siguiente campaña evangelizadora del 2024. Ha llegado el tiempo que integre su equipo de catequistas y pregoneros para fortalecer su imagen. Recordando que santo que no es visto, no es venerado.



En la secta protestante, los adoradores del Sol Azteca, andan trabajando en torno al obispo emérito Silvano Aureolas que trabaja para ser el jerarca de la iglesia amarilla para después ser postulado a la nunciatura de Méjico.



Por toda la diócesis el ex párroco aguacatero Luigi Emmanuel anda meditando sobre los grupos, organizaciones y liderazgos con los que se auxiliará para realizar una campaña evangelizadora en el 2024.



No es mal visto por los privados de iniciativa que cada día se convencen más que el frayle Pietro Trincarte los engañado con su participación en la Iglesia PRIstiana donde recibió al menos un millón de indulgencias del primer período del monaguillo Frenando Guisante; en la reelección otra cantidad similar y hasta un cargo en las finanzas obispales para Marcos Florence.



Urge una sacudida en la iglesia PRIstiana para retirar tanto sepulcro blanqueado y volver a ser un oasis de fe y esperanza como lo pudo ser en el 2012 con Aldo Mesías.



En la Parroquia Azul Nacional (PAN) salió humo blanco para convocar a un magna convención municipal donde se releve la dirigencia municipal que se vislumbra sea para el acólito de Tonio Berber, es decir Checo Miranda.



Ojalá que al asumir el nuevo liderazgo no se destrampe como lo hizo en el trienio pasado donde era frecuente que nos llamaran para solicitar el auxilio espiritual porque estaba a punto de ser detenido por los genízaros y gendarmes por conducir en estado inconveniente.



Esperamos que el párroco Nachito traiga buenos proyectos de inversión de capital laredense en Uruapan, beneficios del hermanamiento y pulso firme, muy firme, para nombrar a nuevos auxiliares de la parroquia.



Así nos lo manifiestan en secreto de confesión los cientos de feligreses que acuden con este siervo de Dios.

Desde este púlpito virtual les envío mis bendiciones y parabienes; que el señor os coja confesados.